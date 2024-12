Affari Tuoi: vince 50.000 euro ma…

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 11 dicembre 2024 è stato Osvaldo, il concorrente del Trentino Alto Adige.

Bene, ma non benissimo. La potremmo sintetizzare in questo modo la puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 mercoledì 11 dicembre in cui a giocare è stato Osvaldo, il concorrente del Trentino Alto Adige. Perché bene? Perché il concorrente è tornato a casa con in tasca un assegno da 50.000 euro. Perché non benissimo? Perché la sua vincita sarebbe potuta essere ben maggiore. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel corso della puntata.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 11 dicembre

Ad accompagnare Osvaldo nel corso della puntata di Affari Tuoi di mercoledì 11 dicembre è stata Chiara, la figlia della seconda moglie del concorrente del Trentino Alto Adige. Il pacco che il concorrente ha scelto all’inizio della partita è stato il 17 ma, appena ne ha avuto la possibilità, lo ha cambiato con l’11.

“L’11 è la data di nascita di mia moglie e lei mi ha salvato la vita”, ha spiegato Osvaldo motivando la sua scelta. La scelta di cambiare il pacco si è rivelata subito azzeccata, perché al suo interno c’era il premio da 5 euro.

La partita di Osvaldo è proseguita nel migliore dei modi, tanto che dopo aver offerto il cambio pacco il dottore ha offerto ben 50.000 euro, anche perché tutti i pacchi rossi più importanti (ad eccezione di quello da 100.000 euro) erano ancora in palio. L’offerta è stata rifiutata, anche perché al concorrente è stato proposto di effettuare un solo tiro: il premio che a questo punto Osvaldo ha eliminato dal gioco è stato quello da 30.000 euro.

Il dottore ha quindi offerto di nuovo 50.000 euro o la possibilità di aprire altri due pacchi, opportunità che Osvaldo ha voluto sfruttare trovando i 75.000 e i 0 euro. Era l’ultimo pacco blu da aprire.

Il dottore ha così alzato l’offerta a 65.000 euro ma Osvaldo l’ha rifiutata, peccato che poi abbia trovato i 50.000 e i 300.000 euro. A quel punto restavano come premi i 5.000, i 20.000 e i 200.000 euro: il dottore è tornato a offrire 50.000 euro e stavolta Osvaldo ha accettato la proposta. Peccato che nel suo pacco ci fossero i 200.000 euro.