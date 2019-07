Mentre Afef Jnifen starebbe per convolare a nozze col manager Alessandro dal Bono, il suo ex marito è stato pizzicato con una bollente modella russa.

Solo nel novembre scorso l’annuncio di divorzio e adesso sia nel cuore di Afef Jnifen che in quello del suo ex marito, Marco Tronchetti Provera, ci sarebbe già qualcun altro. Secondo Chi l’ex modella avrebbe ricevuto un prezioso anello dal manager Alessandro Dal Bono e le loro nozze potrebbero essere celebrate entro la fine del 2019. Per quanto riguarda Tronchetti Provera invece sarebbe stato sorpresa in Sardegna insieme a una modella russa, che gli avrebbe fatto tornare il sorriso dopo la separazione da Jnifen.

Afef Jnifen si sposa per la quarta volta

Quarto matrimonio in vista per Afef Jnifen che secondo Chi avrebbe accettato un grosso anello di diamanti dal manager di un famoso colosso farmaceutico, Alessandro Dal Bono.

Circa un anno fa la modella ha annunciato la separazione dall’amministratore delegato della Pirelli, dopo ben 17 anni di matrimonio.

Prima di lui aveva sposato giovanissima un coetaneo mentre abitava ancora in Tunisia e poi, dopo il suo trasferimento in Italia, nel 1990, si era sposata per la seconda volta con Marco Squatriti.

La nuova fiamma di Tronchetti Provera

Marco Tronchetti Provera

Proprio mentre la notizia del nuovo fidanzamento della modella ha iniziato a circolare su Instagram, il settimanale di Alfonso Signorini ha pizzicato il suo ultimo ex marito in Sardegna, in compagnia di una modella russa che gli cingeva la vita in maniera piuttosto intima.

Secondo Chi si tratterebbe di una donna molto più giovane del top manager 71enne, e sarebbe la sua prima relazione stabile dopo la separazione da Afef. La relazione con la top model è durata per circa 20 anni di cui 17 di matrimonio poi, a sorpresa, lo scorso novembre è giunta la notizia del loro imminente divorzio, che secondo il Corriere della Sera sarebbe avvenuto in maniera consensuale.