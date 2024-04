Giorgio Armani e vip italiani omaggiano Roberto Cavalli, scomparso a 83 anni. Leggi le commosse parole di Armani.

Solamente pochi giorni fa il mondo della moda è stato scosso da una triste notizia: la morte di Roberto Cavalli. Il celebre stilista era molto apprezzato da tutti, ed è scomparso all’età di 83 anni dopo una lunga malattia.

Molti sono stati i vip, le celebrità e i volti dello spettacolo che hanno ricordato lo stilista, ma uno degli omaggi più inaspettati che ha colpito il settore del fashion è stato quello di Giorgio Armani, considerato il suo “rivale” artistico. Ma vediamo che cosa ha detto Armani.

Roberto Cavalli: il ricordo e il rispetto di Armani

Dalla pagina X (ex Twitter) di Armani, lo stilista Giorgio ha trasmesso un dolce omaggio al suo “rivale”, Roberto Cavalli.

Mr Armani pays tribute to Roberto Cavalli. pic.twitter.com/gTW4pP1T72 — Armani (@armani) April 12, 2024

Nel post, scritto sia in inglese che in italiano, Armani scrive: “Non riesco ad immaginare una visione della moda più distante dalla mia di quella di Roberto Cavalli, eppure di lui ho sempre avuto enorme rispetto: Roberto era un vero artista, selvaggio e meraviglioso nell’uso delle stampe, capace di trasformare la fantasia in abiti seducenti“.

L’omaggio, infine, si conclude: “Apprendo con grande tristezza della sua scomparsa: la sua verve di toscanaccio mancherà molto“.

Roberto Cavalli: l’addio di celebrità e vip allo stilista

Oltre all’inaspettato omaggio di Giorgio Armani, tantissime persone appartenenti al mondo della moda e dello spettacolo hanno voluto dedicare un pensiero al compianto stilista.

Da Lorella Cuccarini, che scrive “Che dispiacere! Riposa in pace Roberto” a Simona Ventura, che pubblica: “Buon viaggio Roberto Cavalli testimone di un tempo glorioso in cui ci siamo tanto divertiti e, nell’arte e nella moda, battevamo tutti!! Mi mancherai! Grazie“, tanti artisti e celebrità hanno dedicato un post all’artista.

Ma di certo le parole di Giorgio Armani dedicate al collega sono quelle che rimarranno nella storia della moda.