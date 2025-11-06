“Spesa e benzina? Non li faccio io”: Achille Lauro e la sua vita da vip

Ospite a Radio Kiss Kiss, Achille Lauro svela dettagli inediti della sua vita quotidiana e racconta chi gestisce il suo profilo Instagram.

Mentre in molti parlano dello scontro con Giorgia, Achille Lauro ha scelto un’altra via per far parlare di sé: raccontare con sincerità e ironia come gestisce (o meglio, non gestisce) la sua quotidianità. Ospite del programma Dedikiss di Marco e Raf su Radio Kiss Kiss lo scorso 20 ottobre, il cantante ha risposto a una serie di domande curiose.

Achille Lauro e le curiosità sulla sua vita di tutti i giorni

Achille Lauro non si fa il letto. Lo dice apertamente, come riportato da Today, senza giri di parole. “No, non me lo faccio da solo“, risponde alla domanda diretta durante l’intervista. E aggiunge: “Se me lo sono mai fatto da solo? Quando ero più giovane sì, quando ero un comune mortale tiravo su il lenzuolo, un po’ così e basta“.

Non è l’unica attività domestica da cui si tiene alla larga: alla domanda “La spesa la vai a fare?“, la risposta è altrettanto decisa. “No“. Il cantante spiega, con un sorriso divertito, il perché di questa scelta: “È un momento particolare della mia vita, difficile da gestire. Cioè se vado a fare la spesa devo stare lì a spiegare perché ho le zucchine in mano, non so come dire…”.

Anche per fare benzina al self service, il cantante ha le sue abitudini particolari. “In Italia no, all’estero sì. Mi piace tantissimo guidare“. E alla domanda sull’ultima volta che ha fatto la fila alle poste, la risposta arriva senza esitazione: “Molto, molto tempo fa“.

Chi gestisce il suo profilo su Instagram

In un mondo in cui molte celebrità si affidano a team di social media manager, Achille Lauro rivela di gestire personalmente il suo profilo Instagram. “Sì, è molto importante per il rapporto oggi con le persone e si vede se non lo fai tu o se lo fai tu“, spiega. E aggiunge: “Cioè, quando scrivo un mio pensiero è un mio pensiero. Figurati, sono maniaco di tutto io, del controllo, del dettaglio e soprattutto il rapporto con le persone“.