Cosa sono le accise sulla benzina e sul carburante in genere e quando sono state applicate? Ripercorriamo quelle degli ultimi anni.

Con i prezzi dei carburanti in aumento (per esempio per il conflitto in Ucraina) viene da chiedersi quanto pesi la presenza delle accise sulla benzina. Come saprete, il costo del carburante, ma anche di altri prodotti come gli oli lubrificanti, il tabacco e l’alcol stesso, sono soggetti a delle tasse. Queste imposte, che prendono il nome di accise, vanno a gravare sul prezzo finale e vengono applicate in funzione della quantità di prodotto. Vediamo meglio come funzionano le accise e in quali casi vengono applicate, per capire quanto gravano sul prezzo del carburante.

Accise sulla benzina: come si applicano

Le accise sono delle imposte che vengono applicate sulla fabbricazione di un prodotto o sulla vendita. Alcuni esempi sono le imposte sugli alcolici e i tabacchi e naturalmente sul carburante. Queste imposte che vengono in genere applicate sulla quantità dei prodotti e non sul loro valore, vanno a sommarsi alle altre tasse come l’IVA. Ricordiamo, infatti, che l’IVA viene calcolata in funzione del valore e non della quantità di prodotto acquistato.

Ragazza che fa benzina

In particolare le accise vengono incrementate per fronteggiare situazioni di emergenza, per esempio disastri naturali, come terremoti o alluvioni. Si tratta di un metodo rapito per rimpolpare le casse dello Stato. Non a caso, alcune delle accise applicate in questi anni al carburante sono state decise in seguito a decreti legislativi emanati in un quadro di manovre fiscali e volte, quindi, a ridurre la crisi. Ripercorriamo alcune delle accise che sono state applicate ai carburanti in questi ultimi anni.

Le accise sulla benzina in Italia

Quali sono state le accise su gasolio, benzina e GPL degli ultimi anni? Ecco un elenco di alcune delle principali a partire dagli anni duemila:

nel 2004 per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri c’è stato un aumento di 0,02 €;

nel 2005 abbiamo assistito a un aumento di 0,005€ per l’acquisto di autobus ecologici;

nel 2009 in seguito al terremoto dell’Aquila c’è stata un’accisa di 0,0051 €;

nel 2011 nell’ambito del finanziamento alla cultura 0,0071€;

sempre nel 2011 c’è stato un aumento di 0,0089 per l’alluvione che ha interessato Toscana e Liguria e di 0,040€ per la crisi libica;

il decreto Salva Italia del 2011 ha portato anche ad un aumento di 0,082€;

nel 2012 in seguito al terremoto dell’Emilia, c’è stato un aumento di 0,0024€;

nel 2014 c’è stato un aumento di 0,005€ per il Bonus gestori e di 0,0024€ per il Decreto fare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG