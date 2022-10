A chi è dedicata Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni? L’ultimo singolo dell’artista è un vero e proprio viaggio nel tempo.

Marco Mengoni è tornato sulle scene musicali con un album che sta riscuotendo grande successo, ovvero Materia (Pelle). Al suo interno c’è il singolo Tutti i miei ricordi, una canzone estremamente malinconica, che induce a profonde riflessioni. Scopriamo a chi è dedicata e qual è il significato.

A chi è dedicata Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni?

Tutti i miei ricordi è l’ultimo singolo di Marco Mengoni, scritto in collaborazione con Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini. Il brano, contenuto all’interno del nuovo album intitolato Materia (Pelle), è un vero e proprio viaggio nel tempo, che aiuta l’artista a prendere coscienza del suo passato.

“Forse io, ho troppi strappi ancora da coprire

Forse io, sto per tornare al punto di partenza

Se ho messo in pausa la mia vita, era soltanto per capirla

E non mi importa di star bene“.

Con una certa malinconia, Marco racconta ciò che ha dovuto affrontare nel passato e si coglie anche un riferimento alle separazioni. I ricordi lo aiuteranno ad andare avanti, “saranno un ancora agganciata al cielo” perché “tu c’eri quando correvamo contro il tempo“.

“Ho visto cose per quello chе sono davvero

Scambiato spesso acciaio e argеnto per oro

Mi chiedo cosa credi

Cosa chiedi, cosa pensi

Non ci sei più“.

Mengoni, così come tutti noi, ha preso degli abbagli, ha scambiato lucciole per lanterne. Tutto, però, è servito per farsi “spalle forti“.

“Tutti i miei ricordi, saranno la mia schiena contro il vento

Tutti i miei ricordi, saranno un ancora agganciata al cielo

Tu c’eri quando, tu c’eri quando

Correvamo contro il tempo, ora siamo fuori tempo“.

A chi è dedicata Tutti i miei ricordi? Marco Mengoni non l’ha rivelato, ma ipotizziamo che sia stata scritta pensando al passato e all’importanza che hanno i ricordi, anche quando fanno male.

Ecco il video di Tutti i miei ricordi:

Tutti i miei ricordi: il significato

Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni ha un significato molto profondo. L’artista ha sottolineato che “racconta dell’importanza del passato, e di quei ricordi che saranno ‘contro vento’ di fronte al futuro“. D’altronde, è impossibile guardare avanti senza pensare a ciò che è stato, senza essere in qualche modo influenzati dal proprio vissuto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG