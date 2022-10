Per combattere il Covid, il Ministero della Salute consiglia la quinta dose a tutti gli over 80: vediamo cosa c’è da sapere.

L’inverno si sta avvicinando e anche i contagi da Covid-19 sono in risalita. E’ per questo che il Ministero della Salute ha consigliato la quinta dose di vaccino a tutti gli over 80. Ovviamente, anche coloro che hanno un’età inferiore ma sono considerati soggetti fragili dovrebbero aderire alla campagna vaccinale il prima possibile.

Covid, quinta dose over 80: cosa c’è da sapere

Considerati gli aumenti dei contagi da Covid-19, il Ministero della Salute consiglia la quinta dose del vaccino a tutti gli over 80 e ai soggetti fragili che hanno un’età inferiore. Le persone che aderiranno alla campagna vaccinale riceveranno i sieri aggiornati alle ultime varianti Omicron. “A seguito dell’autorizzazione da parte di EMA e AIFA della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty, sono ora disponibili, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty)“, si legge sulla circolare del Ministero della Salute.

E’ bene sottolineare che entrambi i nuovi vaccini anti Covid sono utili per evitare di prendere la malattia in forma grave. Pertanto, non protegge del tutto dal Coronavirus come se fosse uno scudo, ma consente di scongiurare l’ospedalizzazione. La quinta dose di vaccino si può prenotare online, sulla piattaforma della regione di residenza. Non sono soltanto gli hub ad inoculare il farmaco, ma anche le farmacie e i medici di base che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Ci sono controindicazioni con il vaccino antinfluenzale?

Considerando che la quinta dose arriva in un periodo generalmente destinato ai vaccini antinfluenzali, la domanda sorge spontanea: ci sono controindicazioni? Assolutamente no. Il Ministero della Salute assicura che possono essere somministrati contestualmente senza alcun problema. Ovviamente, in caso di dubbi, è consigliato parlarne con il proprio medico curante.

Riproduzione riservata © 2022 - DG