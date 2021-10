La signora Graziella Bartolotta è stata trovata morta nella sua villa a causa di un forte colpo alla testa, il figlio è stato l’ultimo a vedere la donna viva ed è attualmente indagato.

Lo scorso 28 settembre è stata trovata morta Graziella Bartolotta, viene indagato il figlio per omicidio. L’uomo è stato l’ultimo ad aver visto la donna viva e la polizia si sta occupando di ricostruire l’accaduto e di interrogarlo per saperne di più sulle dinamiche.

Graziella Bartolotta uccisa dal figlio? Attualmente l’uomo è indagato

La donna di 68 anni pensionata, è stata trovata morta riversa nel sangue nella sua villa a Tor San Lorenzo. A quanto pare, alcune telecamere hanno ripreso il figlio della donna che è stato l’ultimo a vederla viva e che vive nella villa affianco. Alla polizia, l’uomo ha raccontato che la madre potrebbe essere morta in seguito ad una caduta e abbia battuto forte la testa. L’uomo a seguito di un interrogatorio è risultato sospetto per alcune sue dichiarazioni che hanno spinto la Procura a indagare più affondo. Attualmente il cellulare dell’uomo è sotto sequestro e lui è indagato per omicidio. La donna viveva da sola ma veniva accudita per questioni di salute da una badante rumena che si recava presso la sua abitazione per assisterla. La Procura di Velletri farà luce sul caso, attualmente sono ancora in corso le indagini e il risultato dell’autopsia che darà ulteriori conferme.