Osservando bene nel portamonete o nel portafogli si potrebbe incappare in edizioni limitate di 2 Euro celebrativi che valgono davvero una piccola fortuna… Scopriamo quali sono.

Non tutti conoscono la branca del sapere chiamata numismatica. Si tratta di quella disciplina che studia la moneta dal punto di vista artistico, legislativo e tecnico ma non solo. Il suo compito è anche quello di approfondirne i rapporti con la cultura, il periodo storico e artistico in cui è stata coniata.

Alcune monete sono davvero rare e possono essere collezionate per via di specifici errori o differenze. Altre possono rappresentare un volto storico o regale per onorarlo o celebrarlo… Ed ecco che gli studiosi della “scienza delle monete” sono intervenuti per rivelarci quali sono i 2 Euro celebrativi o commemorativi che valgono molto più di quello che immaginiamo.

I 2 Euro commemorativi in Italia e nel mondo

Il sito Flooxer Now è il primo a rivelare quali tipologie di 2 Euro celebrativi vale davvero la pena cercare nel nostro portamonete. In certi casi farebbe comodo anche rompere il salvadanaio per verificare di non averne inserito per sbaglio uno all’interno… Ebbene sì, gli studiosi di numismatica non hanno dubbi a riguardo e ci rivelano quali monete da 2 Euro hanno un valore superiore. Scopriamo quali sono le edizioni limitate, celebrative o commemorative…

San Marino (2004). Nonostante San Marino non faccia parte dell’Unione Europea nel 2004 ha coniato delle monete da 2 Euro dedicate a Bartolomeo Borghesi. Il loro valore è di circa 150-200 Euro.

Belgio (2006). Moneta da 2 Euro dedicata al monumento Atomium di Bruxelles. Il suo valore stimato è superiore ai 300 Euro.

Le monete da 2 Euro con errori che valgono di più

Oltre alle monete coniate per celebrare o commemorare un personaggio storico, regale oppure un avvenimento importante esistono quelle con errori. Le piccole imperfezioni rendono la moneta rara e unica nel suo genere, quindi da collezionare o rivendere!

Spagna (2009). Moneta con un errore evidente: le stelle europee sono più grandi rispetto al disegno originale. Il valore oscilla intorno ai 20 Euro.

Dunque, risparmiare soldi ogni giorno non è sempre facile ma imbattendoci in una di queste monetine potremmo davvero guadagnare una bella cifra… Che la ricerca abbia inizio!

