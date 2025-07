Il mondo della musica sotto shock: si toglie la vita a soli 47 anni

È morto Young Noble, rapper degli Outlawz e amico di Tupac. Si è tolto la vita a 47 anni. Il mondo dell’hip hop è in lutto.

Lutto nel panorama della musica hip hop americana: Young Noble, nome d’arte di Rufus Lee Cooper III, è morto a soli 47 anni. Il rapper, membro storico del collettivo The Outlawz, fondato da Tupac Shakur negli anni ’90, si è tolto la vita il 4 luglio 2025. A confermare la notizia è stato il collega e amico di lunga data E.D.I. Mean, attraverso un toccante messaggio pubblicato su Instagram. Scopriamo i dettagli della triste notizia.

Una tragedia nel mondo della musica

“La salute mentale è una battaglia reale” ha scritto E.D.I. Mean nel suo post, invitando tutti a prestare maggiore attenzione ai propri cari.

Anche Snoop Dogg ha commentato la notizia con un messaggio significativo: “Dannazione, la salute mentale è un problema reale“.

Secondo quanto riferito dagli amici, Young Noble stava affrontando da tempo problemi legati alla depressione, una sofferenza che, come spesso accade, si è consumata nel silenzio. La sua morte ha lasciato un vuoto immenso non solo nel collettivo Outlawz, ma in tutta la comunità hip hop mondiale.

Il legame con Tupac e l’eredità musicale

Nato il 21 marzo 1978 in California, ma cresciuto nel New Jersey, Young Noble ha conosciuto altri futuri membri degli Outlawz come Hussein Fatal e Yaki Kadafi. Il punto di svolta nella sua carriera arrivò nel 1996, quando incontrò Tupac Shakur durante la registrazione dell’album All Eyez on Me.

Fu proprio Tupac a volerlo nel collettivo, e da allora Young Noble divenne parte integrante di numerosi progetti musicali, tra cui l’album postumo The Don Killuminati: The 7 Day Theory. Il suo nome compare in tracce iconiche come Hail Mary, Life of an Outlaw e Just Like Daddy.

La scomparsa di Young Noble rappresenta una grave perdita per il mondo della musica, ma il suo contributo artistico e il suo messaggio continueranno a vivere attraverso le sue canzoni.