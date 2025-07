Durante la premiazione di Wimbledon, un momento inaspettato ha colto tutti di sorpresa, persino Kate Middleton: il video della reazione.

Jannik Sinner ha conquistato un altro grande traguardo: la vittoria alla finale di Wimbledon 2025 disputata contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Ma non è stato solamente l’incontro sportivo tra i due campioni di tennis a rendere memorabile il torneo.

Infatti, durante la premiazione è accaduto qualcosa di inaspettato. Per l’occasione Kate Middleton, patrona dell’AELTC, ha consegnato il trofeo a Sinner, ma tra gli spalti è giunto un urlo che ha lasciato i presenti di sasso. Scopriamo tutti i dettagli e qual è stata la reazione della principessa.

Il video della reazione di Kate Middleton conquista i social

Nel momento più importante della premiazione, quando Kate Middleton stava per consegnare il trofeo al vincitore, uno spettatore ha gridato dagli spalti “Ti amo Kate Middleton“.

La reazione della principessa è giunta del tutto inaspettata, e il video è diventato immediatamente virale sui social.

“LOVE YOU KATE”.



The Princess of Wales, Catherine, arriving on Centre Court at Wimbledon pic.twitter.com/EDtyz1T1Ud — Christopher Golds (@chrisgolds) July 13, 2025

Dopo aver stretto la mano al personale presente a Wimbledon, raggiungendo il trofeo da consegnare, la frase urlata dagli spalti ha fatto sorridere la principessa colta di sorpresa, che ha accennato persino una risata.

Kate Middleton e i social: le reazioni online

Il video della reazione di Kate Middleton alla dichiarazione d’amore ha rapidamente fatto il giro del web, ottenendo migliaia di condivisioni in poche ore.

Il momento è stato immortalato dalle telecamere e dagli smartphone dei presenti, diventando uno dei momenti più commentati dell’intera giornata.

Sui social, in tanti hanno elogiato l’eleganza e la naturalezza della principessa, che ancora una volta ha dimostrato la sua capacità di rimanere impeccabile anche nelle situazioni più inaspettate.

Quest’anno, Wimbledon non sarà ricordato solo per la storica vittoria di Sinner, ma anche per questo episodio di leggerezza e spontaneità che ha dimostrato ancora una volta quanto Kate Middleton sia amata dal pubblico.