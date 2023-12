Con chiaro riferimento a quanto accaduto ad Amici l’anno scorso, Wax ha fatto “ironia” sul caso noce moscata a Capodanno.

Non sappiamo cosa sia accaduto realmente l’anno scorso ad Amici in quello che da molti era stato definitvo il “Capodanno gate”, ma la certezza è che in qualche modo la noce moscata è stata protagonista. Ulteriore conferma è arrivata in queste ore con Wax, allievo della passata edizione, che ha fatto ironia, a modo suo, proprio a tal proposito.

Wax e il caso noce moscata

Wax, Matteo Lucido

Attraverso una storia condivisa sui social, il cantante ha fatto ironia sulla vicenda del “Capodanno gate” dello scorso anno di cui, va detto, non ci sono state informazioni ufficiali. Infatti, sia durante la passata annata, sia successivamente, nessuno ha mai parlato su cosa sia realmente accaduto in quella circostanza quando diversi allievi erano stati puniti per aver infranto il regolamento.

In queste ore, appunto, Wax ha deciso di scherzare in modo molto particolare su quell’argomento. Come? Mostrando un contenitore con della noce moscata e alludendo, appunto, ai tanti rumors che erano circolati sull’utilizzo di tale spezia per “sballarsi”.

“Se non sapete cosa fare a Capodanno è consigliabile la noce moscata. Dà effetti… stupefacenti. Ironia”. Sono queste le parole utilizzate dal cantante che ha generato non poche reazioni. Molti utenti hanno sottolineato come senza una verità nota, anche questa breve trovata del ragazzo abbia ulteriormente alimentato dubbi su quanto accaduto l’anno scorso. “Ma cosa è successo quindi?”, “Lui scherza sulla noce moscata ma noi non sappiamo cosa sia successo davvero”, “Quindi l’hanno usata davvero?”.

Chissà se prima o poi si verrà a sapere cosa è avvenuto nella scuola più seguita d’Italia l’anno scorso…

Di seguito anche la storia del cantante condivisa su X in un post dal noto profilo Amici News, sempre molto attento alle vicende legate al programma: