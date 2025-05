Wasted love di Johannes Pietsch, il significato: “Can’t fill my heart with wasted love”

Qual è il significato di Wasted love di Johannes Pietsch? La canzone rappresenta l’Austria all’Eurovision Song Contest 2025.

Wasted love è la canzone con cui il cantante Johannes Pietsch rappresenta l’Austria all’Eurovision Song Contest 2025. Un brano particolare, dedicato all’amore non corrisposto e alle emozioni che si provano davanti al rifiuto. Scopriamo il significato e il testo.

Wasted love di Johannes Pietsch: il significato della canzone

L’artista austro-filippino Johannes Pietsch gareggia all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentante dell’Austria con la canzone Wasted love. Già dal titolo, in italiano Amore sprecato, si coglie il significato del brano. Un pezzo dedicato all’amore non corrisposto, scritto dallo stesso cantante con Teodora Spiric e Thomas Turner.

“You don’t want to go under

So you let me go under

I reach out my hand

But you watch me grow distant.

(Non vuoi affondare

Così mi lasci affondare

Ti tendo la mano

Ma mi guardi allontanarmi)“.

Quando si prova un sentimento forte senza essere ricambiati ci si sente alla deriva. Sembra impossibile superare la burrasca e tornare a stare bene, ma bisogna comunque essere felici perché anche la sofferenza è sinonimo di amore.

Johannes Pietsch ha parlato così di Wasted love: “Questa canzone cattura perfettamente la mia esperienza con l’amore non corrisposto. C’è un tipo di strazio unico nell’avere così tanto amore da dare ma non poterlo far atterrare da nessuna parte. Ci si sente come alla deriva in mare su una fragile barca di carta; ci si aggrappa a qualsiasi briciola di speranza, solo per vederla dissolversi sotto di noi. Eppure, c’è qualcosa di innegabilmente bello in questa ingenua devozione. Perché, alla fine, il semplice fatto di essere in grado di amare – per quanto sprecato – è di per sé una cosa bellissima“.

Ecco il video di Wasted love di Johannes Pietsch:

Wasted love: il testo della canzone

I’m an ocean of love

And you’re scared of water

You don’t want to go under…

Continua per il testo integrale