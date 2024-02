Novità sulla salute di Vittorio Cecchi Gori. L’imprenditore è ricoverato al Policlinico Gemelli dopo una crisi respiratoria.

Dall’Ospedale Policlinico Gemelli di Roma arrivano novità sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. L’imprenditore era stato ricoverato la scorsa settimana a causa di una crisi respiratoria che lo aveva obbligato alla terapia intensiva. Adesso, gli aggiornamenti che fanno ben sperare.

Vittorio Cecchi Gori fuori dalla terapia intensiva

Le condizioni di salute di Cecchi Gori sono migliorate rispetto alla scorsa settimana quando la situazione sembrava essere piuttosto grave. Da quanto si apprende anche dall’Ansa, infatti, i medici hanno deciso di trasferirlo nel reparto di riabilitazione geriatrica dell’ospedale, dove resterà sotto osservazione ancora per qualche giorno, in attesa di verificare se ci sono le condizioni per mandarlo a casa.

L’imprenditore, quindi, è uscito dalla terapia intensiva e la conferma è arrivata dall’ex portavoce del Gruppo Cecchi Gori e amico, Emilio Sturla Furnò: “Oggi l’ho trovato molto meglio. Con lui c’erano Rita Rusic e il figlio Mario, molto amorevoli con lui. Gli sono accanto su tutto. Rita mi ha chiesto di non abbandonarlo quando uscirà. Il suo problema è la solitudine nel quotidiano”.

Le possibili dimissioni: la data

Nelle ore precedenti, a parlare proprio della salute dell’uomo era stato ad Adnkronos Salute, Antonio De Luca, medico e amico da anni del produttore cinematografico. “Vittorio Cecchi Gori sta molto meglio. Ora in cura, assistito benissimo dai colleghi. Speriamo che, se tutto procede bene, dopo qualche giorno di osservazione, la prossima settimana potrà andare a casa”.

E ancora: “Da due giorni è stato trasferito dal reparto di rianimazione al reparto solventi del Policlinico Gemelli. Ha avuto una brutta crisi respiratoria che lo ha portato in terapia intensiva lunedì scorso, e che fortunatamente ha superato. Lui stesso mi ha detto di sentirsi molto meglio, di respirare meglio e, anche sei in un buon reparto, immagino che non veda l’ora di lasciare l’ospedale”.

