Da Bill Gates a Jeff Bezos passando per Mark Zuckerberg: vi siete mai chiesti dove vivono gli uomini più ricchi al mondo? In ville stellari da milioni di dollari

Mega ville che hanno le dimensioni di un intero quartiere e dotati di tutti i comfort. Dalle piscine, coperte e scoperte, ai campi da tennis alle spa: nelle case dei sei uomini più potenti d’America non manca proprio nulla. Una delle più famose agenzie immobiliari degli Stati Uniti, la Mansion Global, ha svelato quanto sono grandi le ville in cui vivono – con le rispettive famiglie – gli uomini più potenti al mondo. Da Bill Gates a Jeff Bezos passando da Mark Zuckerberg: ecco come sono le case.

Da Bill Gates a Jeff Bezos: quanto costano le loro case

Oltre seimila metri quadri di villa per una spesa di oltre 63 milioni di dollari: tanto costa la villa che Bill Gates a Medina, vicino Washington e che è stata soprannominata Xanadu 2.0.

Ben 67 miliardi, invece, è costata la mega villa di Jeff Bezos, presidente e amministratore legato di Amazon. Anche lui, come Bill Gates, possiede diverse proprietà in giro per il paese, tra cui a Medina che ha anche un cottage, al suo interno, e una rimessa per le barche.

Ad Omaha, nel Nebraska, possiede la sua dimora Warren Buffet, investitore di professione. Comprata nel 1921, Buffet ha trascorso lì tutta la sua vita, rendendola, nel corso degli anni confortevole e accogliente.

Fonte foto: https://www.instagram.com/thisisbillgates/?hl=it

Piscine, sala relax e parco giochi: le case degli uomini più ricchi al mondo sono hi-tech e funzionali

Mark Zuckerberg, tra i più giovani uomini ricchi d’America, possiede diverse tenute in tutto il paese. Nel 2011, infatti, ha deciso di acquistare, per soli 7 milioni di dollari la sua casa a Palo Alto e successivamente ha deciso di ampliarsi comprando anche quattro case che sorgevano accanto alla sua. Un progetto ambizioso, quello del proprietario di Facebook, anche se a causa di alcuni impedimenti burocratici ancora non è riuscito ad abbattere quelle quattro case per ricostruirle da capo.

Il cofondatore e CTO di Oracle, Larry Ellison, possiede diverse case tra Newport e Malibu. Proprio la casa di Newport, inoltre, è costata ben 70 milioni di dollari. Inoltre possiede anche una casa a Kyoto, in Giappone. Nel 2012, invece, ha acquistato una parte dell’intera isola di di Lanai, alle Hawaii, per la modica cifra di 500 milioni di dollari.

Anche l’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, possiede diverse dimore. Dal 1989, però, si è concentrato nell’acquistare diversi appartamenti che si trovano al 19 East 79th St. Blommerg, inoltre, ha deciso di investire parte del suo capitale non solo in America, ma ha acquistato una casa anche a Londra.