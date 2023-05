La malattia di Lyme, il “segreto” della giovinezza e il ritorno in tv: Victoria Cabello si racconta a 360° tra ironia e realtà.

La vedremo di nuovo in tv su TV8 con ‘Viaggi pazzeschi’, in onda dal 23 maggio in prima serata. Anche per questo Victoria Cabello ha rilasciato una bella intervista a ‘F‘ nella quale ha affrontato diversi argomenti tra cui la malattia di Lyme e la vita privata, condizionata anche da questa problematica.

Victoria Cabello, la malattia di Lyme al “segreto” della giovinezza

La Cabello ha parlato prima di tutto di come sta e di come ha affrontato la malattia di Lyme: “Ora sto bene. La malattia di Lyme è molto complessa e difficile da diagnosticare. I sintomi sono i più diversi: a me si inceppavano le parole, non avevo assolutamente più memoria, per il mio lavoro un disastro”.

Una condizione che ne ha compromesso anche la vita sentimentale: “Quando mi sono ammalata stavo con una persona stupenda, non famosa. […]. Non sono capace di condividere il dolore e per questo ho chiuso la relazione. Sarebbe stato un atto di egoismo tenerlo lì. Adesso lui si è rifatto una vita, è felice, quindi doveva andare così. La mia particolarità è restare amica degli ex”.

E sulla sua attualità: “Sono in una fase, come direbbe Lizzo, la cantante, in cui mi basto. Mi piace l’idea di alzarmi e decidere sul momento cosa fare, senza dover rendere conto a nessuno. Tutte le mie amiche sono fidanzate, sposate, e molte felicissime in quella situazione – altre meno – ma io non so se potrei rinunciare a questa libertà. Poi, certo, se capita…”.

Simpatico il passaggio sul suo “segreto” della giovinezza. “Quando mi chiedono: ‘Ma cosa fai per avere questa pelle?’, rispondo: ‘Non sono sposata né fidanzata, e non ho figli’. Questo mi toglie dieci anni sicuri”.

