Il nuovo volto de Le Iene Veronica Gentili si prepara all’avventura su Italia Uno ma non nega alcune risposte anche lato privato.

Scelta da Pier Silvio Berlusconi per essere il nuovo volto de Le Iene al posto di Belen Rodriguez, Veronica Gentili si prepara alla nuova avventura su Italia Uno. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha avuto modo di parlare delle sue sensazioni ma anche di fare alcuni passaggi sulla vita privata, compresa una precisazione dovuta sul “famoso” bacio con Marco Travaglio.

Veronica Gentili: Le Iene e il bacio con Travaglio

Veronica Gentili

La Gentili ha affrontato svariate tematiche relative alla sua vita, lavorativa e privata. Ovviamente, il tema caldo non poteva che essere l’inizio da Iena: “Capiremo presto se è stata un’intuizione geniale o una svista colossale”, ha commentato con grande ironia la donna.

L’ex volto di Controcorrente su Rete4 ha poi aggiunto in merito alla sua reazione al momento di aver ricevuto la proposta di entrare a Le Iene alla conduzione: “Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo”.

Come detto, però, nel corso dell’intervista non è mancato un passaggio anche sulla vita privata e qualche notizia di gossip circolata in passato. In particolare quel famoso bacio con Travaglio: “Ne abbiamo riso”, ha ammesso la bella Veronica. “Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…”.

Di seguito anche una simpatica intervista alla conduttrice in vista dell’inizio de Le Iene condivisa proprio dall’account ufficiale Instagram del programma in un post: