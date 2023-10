Le ultime foto di coppia di Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus hanno acceso nuove polemiche.

Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è spesso nel mirino degli hater per polemiche che riguardano i suoi post social, il suo modo di vestire e il suo modo di vivere per alcuni un po’ troppo sopra le righe vista la sua giovane età. La 16enne si trova in vacanza con il fidanzato Cristian Babalus, insieme sono andati a Montecarlo con un lussuoso yacht e dopo gli scatti pubblicati sui social sono iniziate le polemiche.

La vacanza in yacht a Montecarlo

In questi giorni Chanel Totti sta trascorrendo delle rilassanti giornate all’insegna del lusso e del divertimento insieme al fidanzato Cristian Babalus e, proprio come tutti i giovani della sua età, ha pubblicato alcuni scatti della vacanza. Proprio questi post hanno generato, come spesso accade alla figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, numerose polemiche e commenti negativi dei suoi confronti.

Da chi si chiede perchè visti i suoi 16 anni, sia in vacanza anziché essere a scuola a chi invece la accusa di ostentare in continuazione la sua ricchezza e la sua fortuna e di avere degli atteggiamenti e un modo di vestire da adulta.

Tra i vari commenti degli hater spuntano quelli rivolti al fidanzato, precedentemente già nel mirino del gossip per via della sua ex fidanzata, Martina De Vivo, che avrebbe lasciato proprio per via della sua nuova relazione con Chanel.

“Lui ha vinto il turista per sempre” è il commento di un utente oppure: “Lui sta con lei perchè almeno si gira il mondo” ha scritto un altro sotto le foto della ragazza. Le frecciatine sono continuate anche sotto all’ultimo post del ragazzo: “Scrocca più che puoi. Bravo” e ancora: “Coi soldi de Totti si sta bene”.

La risposta di Chanel: una frecciatina agli hater?

La risposta sembra non tardare ad arrivare infatti Chanel nelle ultime ore ha pubblicato una storia su Instagram con scritto: “Amate più che potete la vita può togliervi tutti in un attimo, siamo il nulla sulla terra”. È stato forse un modo gentile per dire alla gente che commenta di lasciarli stare?