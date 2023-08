Com’è la casa di Veronica Gentili? La dimora della giornalista e conduttrice è semplice ed essenziale, perfetta per una vita a ‘quattro’.

Conduttrice, giornalista e attrice molto amata, Veronica Gentili sta registrando un successo dopo l’altro. Forse è anche per questo che i fan hanno sempre molte curiosità sulla sua vita privata. Una di queste riguarda la sua casa, un appartamento semplice e privo di fronzoli. Vediamo com’è.

Veronica Gentili: com’è la casa della conduttrice?

Classe 1982, Veronica Gentili è nata il 9 luglio a Roma. E’ in questa città che ancora oggi vive, in un appartamento che rispecchia pienamente la sua personalità. Determinata e con un carattere schietto, da tempo conduce talk show di attualità su Rete4: è riuscita ad entrare nel cuore del grande pubblico, per cui non stupisce che sia molto seguita anche sui social. Nel mondo virtuale, condivide per lo più scatti che la immortalano al lavoro, ma non mancano foto che riguardano la sua quotidianità. Grazie a queste immagini abbiamo potuto sbirciare un po’ la sua casa.

Veronica vive con il compagno Massimo Galimberti e due gatti, Stipsi e Palmiro. Lo stile dell’appartamento si coglie soprattutto nelle condivisioni social che riguardano gli amici a quattro zampe. Si colgono pochi dettagli, ma bastano per farci un’idea della dimora.

In quasi tutte le stanze, la Gentili ha lasciato il pavimento dell’epoca di costruzione. Per quanto riguarda i mobili, nel salone spicca una grande libreria bianca che occupa un’intera parete. E’ qui che, durante la pandemia da Covid-19, la giornalista faceva dirette social con i fan.

La casa di Veronica Gentili è ‘verde addicted’

La casa di Veronica Gentili è semplice, priva di fronzoli e arredi importanti. Un dettaglio, però, si nota fin da subito: la sua passione per il colore verde. In una stanza, che potrebbe essere il suo studio o la camera degli ospiti, una parete intera è stata pitturata di questa tonalità. Qui ci sono una grande scrivania con sedia girevole, una lampada da terra e un letto.

La Gentili ha puntato su un arredamento semplice ed essenziale, perfetto per una vita domestica a quattro, due umani e due animali. In merito al fidanzato, al suo fianco da anni, Veronica ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni com’è andata la convivenza durante la pandemia. Ha dichiarato “Si chiama Massimo e lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai. Convivenza forzata? Massimo è fantastico. Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci… Diciamo che me lo sono scelto bene (ride). Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv“.