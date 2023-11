Nella puntata di Verissimo di sabato 11 novembre, Silvia Toffanin festeggia Striscia la notizia insieme al suo cast. La Petyx confessa: “Ci arrivano anche minacce”.

In studio a Verissimo oltre a noti conduttori ed ex veline, arrivano anche i noti inviati del TG satirico Mediaset. Ma come arrivano le segnalazioni a Striscia La Notizia? A rivelarlo sono proprio loro, gli inviati che raccontano anche qualcosa sulla scelta dei costumi. Tra le molte segnalazioni che arrivano alla trasmissione, anche molte minacce. Ecco cosa hanno detto gli inviati del programma di Antonio Ricci.

Striscia la notizia, Stefania Petyx: “Ci arrivano anche minacce”

Nella puntata di Verissimo in onda sabato 11 novembre 2023, in studio si festeggia il compleanno di Striscia la Notizia che compie 35 anni. Tra i numerosi protagonisti noti del tg satirico, anche tre longevi inviati, ovvero Stefania Petyx, Dario Ballantini e Luca Abete. Ai microfoni di Silvia Toffanin, i tre colleghi raccontano aneddoti e retroscena che riguardano il dietro le quinte dello show. Poi passano al racconto di come arrivano al programma le segnalazioni delle persone comuni. A Striscia la notizia, dunque, come arrivano le segnalazioni? Tutti e tre gli inviati presenti raccontano come ricevono le denunce dei cittadini.

Petyx e Abete svelano: “Inizialmente le segnalazioni arrivavano via fax, poi con la segreteria telefonica e via mail, ma oggi ci arriva tutto attraverso i social media“. Luca Abete ricorda che in alcuni casi le segnalazioni le trova anche sul cruscotto dell’auto, con un bigliettino, ma anche al supermercato è capitato.

cast di Striscia La Notizia

Verissimo, il racconto di Stefania Petyx

Dopo Luca Abete è subito intervenuta Stefania Petyx che ha parlato di come avviene la scelta dei costumi, anche se lei ha scelto alla fine da sola: “Il giallo è un colore che nessuna donna vorrebbe indossare. Per me lo ha scelto Antonio, che mi vedeva come la signora in giallo in versione moderna. Vesto di giallo per ricercare così la verità, risolvere problemi e denunce. Sono come un supereroe ma imbranata, noi siamo supereroi imbranati che tuttavia riescono a risolvere tantissime cose“. Poi Stefania ha confessato a Silvia Toffanin i rischi che loro stessi corrono: “Questo lavoro comporta anche dei rischi, come le minacce ad esempio“. Silvia Toffanin le dice: “So anche che una macchina è esplosa” e Petyx conferma: “Certamente, ma era quella di mio marito” dice scherzando la famosa inviata col bassotto.