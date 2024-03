Michelle Hunziker illumina Verissimo con Michelle Impossible & Friends e risponde alle critiche su “Doppia Difesa”.

Nel cuore di una polemica scatenata da Selvaggia Lucarelli, che ha messo in luce la presunta lentezza della fondazione Doppia Difesa nel rispondere alle chiamate di aiuto, Michelle Hunziker ha deciso di rompere il silenzio a Verissimo.

La co-fondatrice dell’associazione, nata nel 2007 dalla collaborazione con l’avvocato Giulia Bongiorno, ha voluto sottolineare l’impegno quotidiano e silenzioso della fondazione. “Dal 2007, è un viaggio che dura da 17 anni..è nata da una necessità…Da lì nasce Doppia Difesa“, ha dichiarato Hunziker, ricordando il personale problema di stalking che ha dato origine all’iniziativa.

Michelle Hunziker: una risposta alle critiche

“Questo per me è il mio progetto di vita…non è un gioco. Non ho risposto a quella polemica che è stata fatta perché la nostra fondazione è trasparente, onesta…non siamo una fondazione fantasma“, ha continuato la conduttrice, difendendo la serietà e la trasparenza del progetto.

Michelle Hunziker

Hunziker ha poi sottolineato come la beneficienza, per Doppia Difesa, sia un principio da vivere quotidianamente e non da sbandierare: “Noi ci impegniamo tantissimo, nel quotidiano non lo diciamo. La beneficienza non bisogna farla e sbandierarla, farla e basta..per noi è molto importante questo concetto“.

Michelle Impossible & Friends: nuovi ingressi nel cast

Nella puntata di Verissimo, Michelle Hunziker ha regalato al pubblico anticipazioni esclusive sulla nuova stagione di “Michelle Impossible & Friends”.

Si tratta di un programma che ha conquistato i telespettatori di Canale 5 con la sua irriverente miscela di comicità, musica e spettacolo. “Io sono molto molto contenta…è quasi impossibile mettere insieme tutti questi ospiti, che fanno cose che non ti aspetti“, rileva la conduttrice.

La Hunziker, con l’entusiasmo che la contraddistingue, ha svelato a Silvia Toffanin gli ospiti della prima puntata: Andrea Bocelli, Lorella Cuccarini, Gerry Scotti, Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

Non meno importante è il rinnovamento del cast di comici, con l’aggiunta di Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Non mancheranno anche Katia Follesa, Gialappa’s Band e Andrea Pucci.

A seguire, un post su Instagram che ritrae la conduttrice a Verissimo: