Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti sabato 2 dicembre, a Verissimo. In studio, il racconto della loro favola d’amore e della splendida famiglia che hanno creato.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel 2014, durante la trasmissione Uomini e Donne. Beatrice a quel tempo aveva già un bambino, Alessandro, avuto dal suo precedente rapporto d’amore. Da quando la coppia si è incontrata nel dating show di Maria de Filippi, sin da subito il feeling tra loro è stato elevato. Nel 2017 è poi nata Bianca, la primogenita della coppia. A seguire, nel 2020, è nata Azzurra.

Il matrimonio civile di Beatrice e Marco

Il matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini è stato celebrato dopo la nascita delle loro bimbe, ossia nel 2022. Dopo essersi detti si, a distanza di qualche mese, è nata la loro terza figlia, Matilda Luce.

In studio a Verissimo la coppia racconta i momenti più belli della loro storia d’amore e poco dopo Silvia Toffanin fa partire una clip dove la sorella di Beatrice dedica una lettera alla coppia. Tra le righe, tanti complimenti per la bella famiglia che sono riusciti a creare e anche una manifestazione di grandissimo affetto e ammirazione per il loro rapporto, solido e vero.

Marco e Beatrice raccontano anche un momento del passato in cui si erano allontanati: “Ci siamo presi un momento di pausa” racconta Beatrice, aggiungendo: “Io sono venuta a Milano, poi dopo il distacco siamo tornati insieme e da allora non ci siamo mai più lasciati“.

La nuova casa di Marco e Beatrice

Oggi la coppia ha quattro figli e da poco la famiglia si è anche trasferita in una nuova casa più grande: ” Oggi finalmente siamo nella nostra casa, quella che da sempre avevamo sognato e desiderato“. Tra le sorprese di Silvia Toffanin per la coppia, anche il video saluto della nonna di Beatrice. La Valli rivolgendosi alla nonna afferma: “Nonna molto presto ti faremo una sorpresa, ci sposeremo in chiesa e tutti voi sarete invitati” ha concluso Beatrice.