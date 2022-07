A partire da gennaio 2023, per entrare a Venezia si pagherà il biglietto di ingresso: il prezzo varia a seconda di alcuni fattori.

Dal mese di gennaio 2023 per entrare a Venezia sarà obbligatorio pagare un biglietto d’ingresso. Il prezzo del ticket, paragonato ad una tassa di soggiorno, cambia in base ad alcuni fattori identificati come bollino verde, rosso o nero. Vediamo il costo che dovranno sostenere i turisti e da cosa dipende lo stesso.

Venezia, da gennaio 2023 si pagherà il biglietto di ingresso: il prezzo

Come già annunciato da diverso tempo, Venezia avrà il suo biglietto di ingresso. A partire dal mese di gennaio del 2023, quanti vorranno entrare in città dovranno pagare una specie di tassa di soggiorno. Il prezzo varia in base ad alcuni fattori, che i responsabili di questa decisione più o meno condivisibile hanno suddiviso in bollino verde, rosso o nero. I colori indicano il numero dei turisti presenti in città. Pertanto, il verde può essere considerato come un periodo di bassa stagione, mentre il nero di altissima. E’ questo, in sostanza, a stabilire il prezzo del ticket d’ingresso alla città lagunare, che parte da 3 e arriva ad un massimo di 10 euro a persona.

“Sia chiara una cosa: non esiste il numero chiuso. A preoccupare sono i vacanzieri giornalieri che arrivano in maniera improvvisa la mattina e se ne vanno la sera e creano spesso intasamento. Abbiamo studiato questo sistema premiante: chi prenota potrà beneficiare di un risparmio evidente anche sul contributo d’accesso“, ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro.

Il primo cittadino di Venezia ha spiegato che questo nuovo sistema renderà la “città prenotabile“, con sconti per i turisti che acquisteranno i biglietti d’ingresso in anticipo. Gli ‘incentivi’, ovviamente, riguarderanno musei, vaporetti e parcheggio.

Venezia: come pagare il biglietto d’ingresso?

E’ bene sottolineare che pagheranno il biglietto d’ingresso a Venezia solo i cittadini che arrivano in laguna da fuori regione. Il prezzo, rispettivamente per bollino verde, rosso e nero, è di 3,8 o 10 euro a persona. I turisti potranno acquistare il ticket in anticipo, con PayPall o bonifico, oppure sul posto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG