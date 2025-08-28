Velocità e multe, quanti km/h puoi superare senza essere sanzionato

La soglia che protegge gli automobilisti e che permette di non avere multe: quanti km/h puoi superare senza incorrere in sanzioni.

Nell’ampio e complesso sistema normativo che regola la circolazione stradale in Italia, il tema della tolleranza sui limiti di velocità rappresenta una zona d’ombra spesso poco considerata dagli automobilisti. Una soglia tecnica, contemplata dal Codice della Strada, consente – infatti – di evitare sanzioni nel caso in cui si superi il limite di velocità vigente. Scopriamo, dunque, cosa c’è da sapere in merito per evitare di dover pagare multe.

Come evitare multe tenendo in considerazione la soglia di velocità consentita

Qual è la soglia che non bisogna superare per evitare di pagare multe in seguito? Questa è la domanda che si fanno molti automobilisti e per la quale vi forniamo una risposta.

Il legislatore, in tal senso, ha previsto un livello di tolleranza per tenere conto degli eventuali errori di misurazione degli strumenti di rilevazione elettronica, come gli autovelox e di lievi imprecisioni del conducente.

Autovelox

Fino a 100 km/h, il margine consentito è pari a 5 km/h; ciò significa, ad esempio, che su una strada urbana con limite a 50 km/h, il sistema non rileverà infrazioni fino a 55 km/h. Per velocità superiori ai 100 km/h, invece, si applica una tolleranza pari al 5% del limite: in autostrada, dove la soglia massima è di 130 km/h, si potrà – dunque – viaggiare fino a 137 km/h senza incorrere in una multa.

Quando scattano le sanzioni e a quanto ammontano

Le sanzioni per eccesso di velocità variano in base all’infrazione commessa. Un superamento fino a 10 km/h oltre il limite (escludendo la tolleranza) comporta una multa che parte da 42 euro nonché la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Se l’eccesso varia tra i 10 e i 40 km/h, la sanzione si fa più severa e prevede 6 punti in meno sulla patente. Se si supera il limite di velocità di 60 km/h si ottiene una multa ma anche e la perdita di 10 punti, fino ad arrivare, in specifici casi, anche alla sospensione e/o alla revoca della patente, soprattutto in caso di recidiva.

La situazione si complica ulteriormente nel caso dei veicoli a noleggio a lungo termine. In questi casi, pur ricevendo la notifica la società proprietaria del veicolo, la responsabilità del pagamento resta a carico del conducente.