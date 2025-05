La tomba di Sandra Milo vandalizzata al Verano. La figlia Azzurra furiosa: “Miserabili, vigliacchi!”. Scopri cos’è successo.

Per Azzurra De Lollis quello di ieri è stato un brutto buongiorno dopo aver scoperto che la tomba della madre, Sandra Milo, era stata oggetto di atti vandalici. Il gesto inqualificabile ha immediatamente scosso l’opinione pubblica, generando una forte indignazione e tanti interrogativi. Chi è stato e qual è stato il motivo di un gesto tanto ignobile? Scopriamo tutti i dettagli.

Atti vandalici sulla tomba di Sandra Milo

La tomba di Sandra Milo, storica attrice del cinema italiano scomparsa il 29 gennaio 2024, è stata oggetto di un vile atto vandalico. A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata la figlia Azzurra De Lollis, che con parole durissime ha espresso tutta la sua indignazione sui social.

L’episodio si è verificato al cimitero monumentale del Verano, a Roma, dove è sepolta l’attrice.

Secondo quanto riportato da Azzurra, ignoti hanno danneggiato la lapide e strappato le piante che ornavano la sepoltura. “Che Dio non voglia che io scopra mai chi sia stato l’autore di tali atti vandalici perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile” ha scritto la donna, visibilmente scossa e ferita da un gesto tanto vile quanto gratuito.

Sandra Milo non era solo una diva del cinema italiano, musa felliniana e icona di stile, ma anche una figura molto amata per la sua umanità, ironia e autenticità. Il gesto vandalico ha quindi colpito non solo la famiglia, ma anche i tanti fan che continuano a ricordarla con affetto.

L’indignazione dei fan e il ricordo che resta

Azzurra ha scelto di rivolgersi direttamente agli autori dell’atto con un messaggio tagliente e privo di filtri: “Un giorno anche tu finirai sotto terra – nessuno sfugge alla morte – e come mi piacerebbe portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba dopo averci sputato sopra“.

Il post ha suscitato una forte ondata di solidarietà. Molti utenti, amici e colleghi hanno espresso sdegno e vicinanza, condannando un gesto considerato offensivo e crudele.