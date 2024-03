Mistero per Valentina Ferragni che è stata vittima di un incidente a Parigi dove si trova per la Fashion Week. Il racconto particolare.

Disavventura per Valentina Ferragni a Parigi. La sorella di Chiara è partita alla volta della capitale francese per la Fashion Week ed è stata vittima di un incidente che poteva costarle caro. Il racconto è arrivato, per fortuna, dalla diretta interessata che ha spiegato di essersi fatta molto male.

Valentina Ferragni, incidente a Parigi

Valentina Ferragni

La giovane Valentina ha raccontato con ampi dettagli la disavventura subita: “Sono rotolata giù dalle scale del condominio. Ho fatto quattro gradini rotolando in avanti e mi sono fatta malissimo“. Per l’influencer anche qualche conseguenza, per fortuna, non gravissima: “Ho un dolore alla caviglia e si sono anche spezzate le unghie. Che male”.

Succerssivamente, ancora dettagli sull’accaduto: “Io sono letteralmente ko. Stavamo scendendo dalle scale del condominio ma lì stanno facendo i lavori sopra e quindi per non sporcare hanno messo questi cuscinetti di plastica per proteggere il tappeto. Si è incastrato il tacco nel tappeto e sono volata. Vi giuro ho fatto una caduta da film. Mi sono uccisa e mi fa male ancora tutto”.

Il giallo: con chi era la sorella di Chiara?

La sorella di Chiara Ferragni ha poi aggiunto un velo di mistero sulla disavventura vissuta. Pare, infatti, che non possa rivelare il nome della persona con cui si trovava: “Non sono la prima a cadere in questa casa. In realtà sono già caduti tutti e mancavo solo io. Strano che il destino mi avesse graziata fino ad oggi. L’altro giorno, dopo due ore che eravamo entrate in questa casa, una di noi (non posso dire il nome) era sul divano, si è alzata ed è inciampata nei propri piedi ed è volata su un tavolino che è scoppiato in mille pezzi. Incredibile davvero”.

Insomma, anche per Valentina, così come per sua sorella, pare che la sfortuna sia “di moda” in questo periodo…

Di seguito anche un post Instagram dell’influencer proprio da Parigi: