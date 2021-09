Ida, uragano di categoria 4, sta causando inondazioni e tornado mentre si dirige verso nord. Dichiarato lo stato di emergenza a New York e in New Jersey.

Ida è uno spaventoso uragano di categoria 4 che, domenica scorsa, ha colpito gli Stati Uniti meridionali. Ora, mentre si dirige verso nord, sta causando inondazioni e tornado.

Kathy Hochul, governatore di New York, decide di dichiarare lo stato di emergenza a causa della situazione critica nella Grande Mela. “Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta”, ha annunciato Hochul sul suo profilo Twitter.

Nel frattempo, la Cnn riporta che le operazioni di evacuazione dei passeggeri della rete metropolitana stanno proseguendo.

Situazione analoga nel confinante New Jersey, dove anche il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Inoltre, Sky News riporta che almeno una persona è morta annegata nel New Jersey in seguito alle inondazioni provocate dalla coda dell’uragano Ida.

Al momento tutti i collegamenti ferroviari sono sospesi, con l’eccezione di quelli per Atlantic City.