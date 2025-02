“Il tuo fidanzato se ne va con altre in discoteca”: l’ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, risponde alle accuse.

A poche settimane dalla scelta, Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, si ritrova già a rispondere alle dure accuse contro il suo nuovo fidanzato, Ciro.

Martina ha deciso di affrontare di petto le critiche e illazioni sulla loro relazione. Infatti, dopo la scelta avvenuta a gennaio, i due sono diventati inseparabili, ma il web non ha risparmiato commenti negativi.

Uomini e Donne: critiche e rumor di crisi

Negli ultimi giorni, alcuni utenti sui social hanno insinuato che Ciro potesse essere infedele, e hanno alimentato voci su una presunta crisi nella coppia.

Nonostante i loro continui post romantici e i momenti condivisi sui social, le illazioni hanno continuato a circolare. Durante un sabato sera in discoteca, le critiche sono aumentate, e Martina non ha potuto ignorarle.

Una persona ha persino commentato: “Vorrei avere la tua tranquillità nel farti le foto sapendo che il tuo fidanzato se ne va con le altre in discoteca“.

Martina ha deciso di rispondere in modo diretto e incisivo, zittendo le critiche e ribadendo il suo amore per Ciro.

In un post sui social, ha citato il suo ex Raul Dumitras in modo da sottolineare la falsità delle accuse e dimostrando di non lasciarsi influenzare dalle maldicenze. “Avevi commentato con il tuo profilo poi ti sei fatta un fake, ti perdono piccola pazza folle furiosa!” ha scritto.

Martina e Ciro: trasparenza e amore

La sua risposta è stata un chiaro messaggio: la loro relazione è solida e non è minacciata da illazioni infondate.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha, così, dimostrato di avere un forte legame con Ciro, e ha mostrato ai fan la loro quotidianità anche durante la separazione temporanea.

I due, nonostante le critiche, continuano a postare foto e momenti felici insieme che dimostrano la loro complicità.