Ogni settimana Un passo dal cielo ci fa sognare con le sue bellissime location delle Dolomiti, immerse nella natura e ad alta quota. Ecco dove è ambientato!

Ogni settimana la fiction di Rai1 Un passo dal cielo con Daniele Liotti ci fa davvero sognare e vivere esperienze mozzafiato ad alta quota. Ogni puntata è un’escursione in quelle che sono le più belle location naturali del mondo e non solo. La scoperta di territori così incontaminati ed incredibili, la vista di piante tipiche e altitudini da far girare la testa. Tutto questo e molto altro per chi è pronto ad esplorare i paesaggi meravigliosi delle Dolomiti. Monte Elmo, Sesto, Val Pusteria: scopriamo tutte le location di Un passo dal cielo!

Un passo dal cielo, le location più belle della fiction

La montagna è una vera meraviglia della natura anche se richiede molta attenzione e duro sforzo. Per chi ha fatto di questo luogo il suo habitat naturale il lavoro richiesto è duro e costante per la tutela della fauna e dell’ambiente nei paesaggi ad alta quota delle Dolomiti.

La fiction ci ha già portato sul Monte Elmo, una meraviglia mozzafiato per la vista e per l’anima. La posizione esatta è chiamata Val Pusteria, nella zona delle 3 cime, e si trova a ben 2.434 mt di altezza dal livello del mare. Si tratta davvero di un luogo incantevole formato dalla catena montuosa delle Dolomiti di Sesto, patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il Monte Elmo è una meta ambita per praticare il parapendio per escursioni, passeggiate (come il sentiero del Parco Olperl)e non solo.

Oltre alla bellissima vista che si ha dalla terrazza panoramica del ristorante Monte Elmo, non possiamo dimenticare i 31 moderni impianti di risalita! Ci troviamo nell’enorme comprensorio sciistico Tre Cime / 3 Zinnen Dolomiti, il più grande della Val Pusteria.

D’inverno le piste da scii sono disponibili per ogni persona e ogni livello di difficoltà immerse in un panorama unico. D’estate un’escursione, un pasto nelle tipiche malghe delle Dolomiti e la vista delle renne sulla Croda Rossa allieteranno tutta la famiglia.

Degno di nota anche il laghetto alpino di Braies, che con le sue acque di colore verde smeraldo è stato definito la “perla dei laghi alpini”. Beh, che altro dire… zaino in spalla e en marche!

