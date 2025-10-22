Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43: tutto quello che c’è da sapere sul film

Un diario del ’43 è il film numero 34 della serie Il Commissario Montalbano: uscito nel 2019, è tratto da uno degli ultimi romanzi di Andrea Camilleri.

Un diario del ’43 è uno degli ultimi romanzi scritti da Andrea Camilleri, ma è anche l’ultimo film della serie diretto da Alberto Sironi, prima della sua prematura morte avvenuta il 5 agosto del 2019, pochi mesi dopo la prima messa in onda del film da parte di Rai Uno, avvenuta il 18 febbraio di quello stesso anno. L’indagine che il Commissario Montalbano segue, come anche il titolo suggerisce, lo porta a indagare nel passato, riguardo a fatti e crimini risalenti addirittura all’epoca della seconda guerra mondiale.

Un diario del ’43: le location del film de Il Commissario Montalbano

Come al solito, anche in Un diario del ’43, così come in tutte le varie avventure del commissario Montalbano, è l’immaginaria città di Vigata a fare da sfondo alle varie indagini. Le riprese sono come sempre state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Un diario del ’43: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Il protagonista di Un diario del ’43 è ovviamente Luca Zingaretti, che interpreta il Commissario Montalbano. Nel cast ci sono poi anche Mazzotta, in quelli dell’ispettore Fazio, Angelo Russo, che interpreta il goffo agente Catarella, Sonia Bergamasco è invece Livia.

Giulio Brogi è invece l’autore del diario, Carlo Colussi, Dominic Chianese è John Zuck, un uomo di nonvata anni che torna nella sua Vigata dopo essere stato quasi tutta la vita in America.