Il cantante sudcoreano Wheesung è stato trovato morto a Seoul, aveva 43 anni. La causa del decesso è ancora da determinare.

Il mondo della musica sudcoreana è in lutto per la morte improvvisa di Wheesung. Il cantante è stato trovato privo di sensi nella sua residenza di Seoul nel tardo pomeriggio dell’11 marzo 2025. È stata la madre a fare la drammatica scoperta, dopo essersi insospettita per l’assenza del figlio, che quel giorno aveva in programma solo un incontro con il manager. L’artista, il cui vero nome era Choi Whee-sung, è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Ma scopriamo tutti i dettagli della tragica scomparsa.

Mistero sulla morte di Wheesung

Wheesung era un artista di grande talento, molto apprezzato nel panorama musicale sudcoreano. Aveva debuttato nel 2002 e si era affermato come una delle voci più influenti del K-R&B. Nel corso della sua carriera, ha pubblicato numerosi album di successo e ha collaborato con importanti nomi della musica asiatica.

Tuttavia, la sua vita non è stata priva di controversie. Nel 2021, Wheesung era stato condannato per uso abituale di propofol, un potente anestetico, ricevendo una pena detentiva di un anno con sospensione della condizionale.

Secondo quanto riportato dalla polizia, ad oggi non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Tuttavia, le autorità stanno ancora indagando per determinare la causa esatta del decesso. La notizia del decesso del cantante ha presto fatto il giro del mondo.

L’ultimo concerto in programma e il cordoglio dei fan

L’artista avrebbe dovuto esibirsi il prossimo sabato a Daegu insieme al cantante KCM, ma la sua improvvisa scomparsa ha lasciato sgomenti fan e colleghi. Tajoy Entertainment, la sua casa discografica, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui ha espresso il proprio dolore per la perdita di un artista di talento e di una persona amata.

I fan di Wheesung hanno iniziato a rendergli omaggio sui social con messaggi di cordoglio e ricordando le sue canzoni più iconiche.