Amanda Sandrelli ricorda il fratello Giovanni, figlio di Gino Paoli: “Un legame unico, ci siamo amati fin da bambini”.

La notizia della morte improvvisa di Giovanni, figlio del cantante Gino Paoli, ha sconvolto il mondo della musica e del giornalismo. Scomparso a causa di un infarto, Giovanni era non solo direttore del giornale di Fabrizio Corona, ma anche fratello di Amanda Sandrelli.

L’attrice ha dedicato dolci parole al fratello scomparso, e raccontato il profondo legame che li univa sin dall’infanzia, un rapporto di complicità e affetto che li ha resi inseparabili per anni. Scopriamo che cosa ha detto.

Amanda Sandrelli e Giovanni: un’infanzia condivisa tra scuola e vacanze

Amanda e Giovanni si conobbero all’età di otto anni, quando il padre li presentò l’uno all’altra.

“Fu un colpo di fulmine” ha dichiarato Sandrelli, ricordando come iniziarono subito a parlarsi e a condividere ogni momento della loro vita. Cresciuti insieme, frequentarono la stessa scuola e spesso trascorrevano le vacanze in famiglia. “Eravamo complementari: io casinara e solare, lui timido e intelligentissimo” ha raccontato l’attrice senza cercare di nascondere la commozione.

Gino Paoli

Nel corso dell’intervista al Corriere, Amanda Sandrelli ha anche sottolineato le qualità di Giovanni, che descrive come una persona generosa, buona e dal grande talento musicale e letterario. “Era troppo buono per il mondo competitivo dell’arte” ha spiegato, rammaricandosi che non abbia ricevuto il riconoscimento che meritava.

L’ultimo incontro e il dolore della perdita

Amanda ha rivelato di aver visto Giovanni l’ultima volta a gennaio e di aver pianificato con lui di trascorrere del tempo insieme a maggio. Purtroppo, il destino ha voluto diversamente. “Ora devo tenere la barra diritta per nostro padre e sua madre” ha dichiarato, riferendosi al dolore della loro famiglia.

Un ricordo commosso che testimonia il forte legame tra Amanda Sandrelli e il fratello Giovanni, un affetto che il tempo non potrà cancellare.