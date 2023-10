Qual è il significato della canzone Touché di Sarah Toscano? Il brano dell’allieva di Amici 23 è dedicato ad un amore inaspettato.

Per volere di Lorella Cuccarini, Sarah Toscano è entrata a far parte della scuola di Amici 23. La cantante ha già mosso qualche primo passo nel mondo della musica, tanto che ha all’attivo alcuni inediti. Tra questi c’è Touché: vediamo il significato e il testo della canzone.

Touché di Sarah Toscano: il significato della canzone

Durante la prima puntata del pomeridiano di Amici 23, andata in scena domenica 24 settembre, Sarah Toscano è riuscita a far breccia nel cuore della professoressa Lorella Cuccarini. Diciotto candeline all’attivo, l’artista di origine lombarda aveva già provato a costruirsi un nome nel mondo musicale italiano. Nel 2022 è stata tra i finalisti di Area Sanremo, ma non è riuscita ad arrivare fino a Sanremo Giovani. Nonostante tutto, ha vinto la Targa in onore di Vittorio De Scalzi. Tra le canzoni scritte prima di arrivare nel talent di Maria De Filippi, c’è Touché. Il brano parla di un amore che arriva all’improvviso, irrompendo e stravolgendo la quotidianità.

“Ma poi ti ho conosciuto sotto il sole a 30 gradi

Cercavo una granita e tu mi hai rovinato i piani

E non penso a niente da quando hai detto che non serve“.

Una passione improvvisa, una persona che entra nella testa e non ne esce più. Inutile provare a distrarsi, in momenti come questi “si perde il punto della situa” e non si capisce più nulla.

“Non posso più toglierti dalla testa ormai

Un fiore è bello finché poi non diventa un bouquet

Per un rosa non ci riesco a cancellarti, touché“.

Touché di Sarah Toscano è un inno alla passione, a quel sentimento travolgente tipico dei primi tempi. La stessa protagonista si rendere conto che “un fiore è bello finché poi non diventa un bouquet“, ma non riesce comunque a togliersi dalla testa questo strano incontro del destino.

Touché di Sarah Toscano: il testo della canzone

Sognavo di essere felice su una barca in mezzo al mare

Con uno sconosciuto e con la luna da staccare

Non pensando a niente…

Continua per il testo integrale