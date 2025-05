Raffaello Tonon attacca Chiara Ferragni: “È una miracolata”. Scoppia la polemica dopo il servizio di Pomeriggio 5.

Raffaello Tonon, volto noto della televisione italiana, ha lanciato un duro attacco contro Chiara Ferragni. Le sue parole, esplose come una bomba sui social, sono arrivate a margine di un servizio trasmesso da Pomeriggio 5, andato in onda giovedì 22 maggio. L’influencer cremonese era presente a un evento organizzato dal Codacons a Roma, dove si è parlato di violenza sulle donne.

Durante il servizio, l’inviato Michel Dessì ha tentato di avvicinarla per porle alcune domande, ma è stato prontamente fermato dai bodyguard della Ferragni. L’inviato ha poi denunciato di essere stato addirittura “toccato” dalle guardie del corpo, in un clima definito ad “alta tensione”. Ferragni, infine, si è fermata brevemente con il giornalista, ma ha chiarito di non voler parlare della sua vita privata. Ma scopriamo che cosa ha detto Tonon.

Le parole di Tonon: “Serve rispetto per chi lavora davvero”

Dopo aver visto il servizio, Tonon ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha criticato duramente l’imprenditrice digitale. “Bisognerebbe apprezzare e capire la fortuna di essere stati miracolati. Si è trattato di un miracolo, senza dubbio” ha dichiarato, aggiungendo che ci vorrebbe più rispetto per “Chi ha lavorato, lavora e lavorerà veramente“.

Qui il video andato in onda a Pomeriggio 5.

Il messaggio implicito è chiaro: secondo Tonon, il successo di Chiara Ferragni non è il frutto di un vero impegno professionale, ma piuttosto una serie di fortunate coincidenze, sostenute da una macchina mediatica ben oliata.

Oltre alle dure critiche di Tonon, anche Myrta Merlino si è scagliata contro l’influencer durante la puntata di Pomeriggio 5.

Myrta Merlino rincara la dose: “Modi orrendi dallo staff Ferragni”

Anche Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5, ha espresso parole dure nei confronti della Ferragni e del suo entourage. La giornalista ha difeso l’operato del suo inviato, sottolineando che “Non ha fatto altro che il suo lavoro” e ha accusato la sicurezza dell’influencer di aver avuto “Modi orrendi“.

Secondo Merlino, Chiara Ferragni, in quanto personaggio pubblico, dovrebbe rispondere a domande di attualità, soprattutto in un momento delicato della sua vita privata, con la presunta fine della relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, recentemente avvistato con la sua ex moglie.

Le critiche di Raffaello Tonon e Myrta Merlino arrivano in un momento già delicato per Chiara Ferragni, da tempo al centro di polemiche mediatiche e giudiziarie.

Resta da vedere se l’influencer deciderà di rispondere pubblicamente alle accuse o continuerà a mantenere il silenzio, cercando di gestire la situazione lontano dai riflettori del gossip.