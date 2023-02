Tommaso Zorzi ha commentato su Twitter riguardo all’ingresso di Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023. L’attrice ha fatto un’entrata molto divertente, mostrandosi inizialmente coperta da un mantello e poi scendendo le scale dell’Ariston indossando un bellissimo vestito blu di velluto. L’influencer ha scritto: “Chiara Francini è più gay dei gay. E io la amo”.

Tommaso Zorzi ha fatto un commento che riflette il suo stile ironico. Con questo, l’influencer non solo celebra la presenza dell’attrice toscana sul palco dell’Ariston, che con la sua leggerezza e il suo modo di fare ha subito conquistato il pubblico del noto teatro della città dei fiori, ma sottolinea anche una delle tematiche che stanno più a cuore alla co-conduttrice del Festival, che da sempre supporta la causa della comunità LGBTQ. Infatti, Chiara Francini è considerata un’icona gay, ed è questo che Zorzi si riferisce con la frase “Chiara Francini è più gay dei gay”.

