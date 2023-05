La vita di Tina Turner è stata segnata da momenti dolorosi e dalle violenze subite da parte del suo primo marito, Ike Turner.

Tina Turner ha raggiunto giovanissima il successo internazionale in coppia con il suo primo marito, Ike Turner. La dipendenza da cocaina e l’atteggiamento sempre più violento e aggressivo da parte di Ike indussero però la cantante a fuggire, abbandonando per sempre il gruppo musicale e cercando di farcela come solista.

In una sua passata intervista (riportata da Il Messaggero) fu la stessa Tina Turner a rivelare le violenze subite dall’ex marito affermando: “Ha usato il mio naso come un punching ball talmente tante volte che potevo sentire il sapore del sangue che mi scivolava nella gola quando cantavo”.

Tina Turner: gli abusi del marito Ike

Tina Turner è riuscita a imporsi da sola come una star di fama internazionale mentre il suo primo marito, Ike, è morto nel 2007 dopo aver trascorso anni in prigione per detenzione di sostanze e altri problemi con la giustizia.

Le violenze e le percosse subite da parte del suo ex marito non furono l’unica tragedia per Tina Turner che, nel corso della sua vita, si è trovata a fare i conti con due tragici lutti: nel 2018 infatti si è suicidato Craig Raymond Turner, il primogenito della cantante. Il 9 dicembre 2022 invece è scomparso il figlio Ronnie, che sembra combattesse da tempo contro alcuni gravi problemi di salute.

