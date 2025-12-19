Ti amo ma non posso dirlo dei Modà feat. Bianca Atzei, il significato: “Era giusto non farlo”

I Modà e Bianca Atzei tornano a collaborare insieme con Ti amo ma non posso dirlo: scopriamo il significato e il testo della canzone.

I Modà sorprendono i fan con un “ritorno”, una nuova collaborazione con Bianca Atzei. La canzone si intitola Ti amo ma non posso dirlo e racconta il delicato confine che c’è tra amore e amicizia. Scopriamo il significato e il testo.

Ti amo ma non posso dirlo dei Modà feat. Bianca Atzei: il significato:

Uscita venerdì 19 dicembre 2025, Ti amo ma non posso dirlo vede i Modà tornare a collaborare con una delle voci femminili più belle del panorama musicale italiano: Bianca Atzei. Dopo La paura che ho di perderti e La gelosia, Kekko Silvestre e Veronica tornano a scrivere insieme e a fondere le loro voci per dare vita a un brano potente. Il significato ruota attorno a un rapporto di amicizia che si trasforma in amore, ma solo per uno dei due.

“Io ti amo ma non posso dirlo

se te lo dico, poi mi dici sei pazza

forse non c’è mai stato il momento

o forse c’è stato“.

Un uomo e una donna, due amici che conoscono bene pregi e difetti dell’uno e dell’altro. Cosa succede, però, se per uno dei due inizia a provare un sentimento che va oltre il semplice bene fraterno? Iniziano i dubbi, da un lato si vorrebbe vuotare il sacco, dall’altro si tace per paura di perdere del tutto il rapporto.

“E tu, tu nemmeno lo sai

mi ascolti mi abbracci

per te son da sempre l’amica migliore che hai“.

Si può fingere per un po’, ma non per sempre. Allo stesso tempo, si può decidere di rinunciare all’amore per preservare l’amicizia. Kekko dei Modà ha spiegato così il significato del nuovo singolo con Bianca Atzei: “Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che, al contrario delle classiche canzoni d’amore, racconta una storia che non è mai cominciata: due migliori amici innamorati l’uno dell’altro che non hanno il coraggio di dirsi quello che provano“.

Ecco il video di Ti amo ma non posso dirlo dei Modà feat. Bianca Atzei:

Ti amo ma non posso dirlo dei Modà feat. Bianca Atzei: il testo

Camminavo per strada e ho notato

che la luce di casa

la luce era accesa…

Continua per il testo integrale