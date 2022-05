The Edge New York: informazioni, altezza e prezzo dei biglietti per la terrazza più alta della Grande Mela.

C’è un luogo a New York in cui è possibile davvero sfiorare il cielo con un dito. È The Edge, la terrazza esterna più alta dell’intero emisfero occidentale. Un luogo unico al mondo in cui è possibile godere del panorama mozzafiato della città più famosa degli Stati Uniti, con uno sguardo che abbraccia Central Park, la Statua della Libertà e molto altro. Il tutto stando davvero a un passo dal cielo. Una sensazione da brividi, per cuori forti ma anche in assoluta sicurezza. Scopriamo insieme tutti i dettagli per poter vivere una delle esperienze più emozionanti che New York possa offrire.

The Edge New York: cos’è e quanto è in alto

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, The Edge non è altro che una terrazza esterna, un vero gioiello di architettura, ingegneria e tecnologia. Una terrazza sospesa nel vuoto a un’altezza da brividi, la più alta raggiunta da una piattaforma del genere nell’intero emisfero occidentale.

New York

Un mega balcone che si estende nell’aria per oltre 24 metri, a un’altezza davvero da brividi: 335 metri. A rendere ancora più da brividi l’esperienza di The Edge sono le sue pareti vetrate notevolmente inclinate verso l’esterno, per consentirti di guardare verso il basso il traffico che scorre lontanissimo da te. E come se non bastasse, in un punto è possibile anche guardare cento piani più sotto attraverso un pavimento in vetro che regala davvero la sensazione di essere in volo, sospesi nel nulla.

Quanto costa salire su The Edge a New York?

L’esperienza di The Edge può essere vissuta tutti i giorni dalle 10 alle 22, senza alcun limite temporale per la permanenza (ma è consigliato rimanere tra i 45 minuti e l’ora, a meno che non ci si voglia fermare a cena). I biglietti sono acquistabili online. Se si prenota una data fissa costano 37 euro per gli adulti, 25 euro per gli over 62 e 32 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni. I bimbi dai 5 anni in giù possono godere dell’accesso gratuito.

Il prezzo sale se si accede all’orario del tramonto, con un aumento di 10 dollari. Si può inoltre optare per pacchetti speciali come lo Champagne Pass, che permette di accedere con l’aggiunta di un bicchiere di champagne, al costo di circa 50 euro, o come il Premium Admission, che dà diritto a un’esperienza onnicomprensiva che include non solo il bicchiere di champagne ma anche l’omaggio di un album fotografico. Il prezzo è di circa 85 euro. Per ogni altra informazione ti invitiamo a visitare il sito ufficiale.

Di seguito una vista dal basso di Edge:

