La casa di The Conjuring si trova a Harrisville, nel Rhode Island, ed è stata messa in vendita dagli attuali proprietari.

Tra i film di genere horror più apprezzati degli ultimi anni c’è The Conjuring: uscito nel 2013 e diretto da James Wan ha dato vita a una saga dell’orrore tra le più apprezzate dagli amanti del genere. Ora, la casa infestata che ha ispirato la pellicola è stata messa in vendita dai suoi attuali proprietari: si trova ad Harrisville, nel Rhode Island, Ed è una villa risalente al 1863 con tre camere da letto. Il prezzo richiesto per la villa è 1,2 milioni di dollari.

The Conjuring: la casa infestata

Della casa si iniziò a parlare negli anni ’70, quando era abitata dalla famiglia Perron che vi restò per 9 anni: in questo lasso di tempo si susseguirono diversi eventi strani e i Perron chiamarono gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren a indagare su ciò che stava accadendo nell’abitazione.

Sulla casa infestata di Harrisville è stato realizzato nel 2021 anche un documentario dal titolo The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home. La troupe del film ha vissuto per alcuni giorni all’interno della villa, un’esperienza questa che ha sconvolto il co-regista Kendall Whelpton.

“Vivere nella casa per due settimane ha davvero incasinato la psiche dell’intera squadra. Il terzo giorno inizi a stancarti, il quarto giorno non riesci a dormire perché stanno accadendo delle cose, c’è molta attività in casa. Uscendo dall’esperienza, quando torni a casa, stai ancora pensando di essere dentro la casa, sei attaccato alla casa. Hai un senso opprimente di tornare a casa. È una bestia diversa da quella a cui sono abituato” ha spiegato Kendall Whelpton in un un’intervista a Cinema Blend.

The Conjuring: il film

Tornando al film The Conjuring, da segnalare che il film ha incassato circa 319 milioni di dollari nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Al film hanno lavorato Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor, Ron Livingston, Mackenzie Foy, Joey King, Shannon Kook e Shanley Caswell.

