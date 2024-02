È morto Gianni Netti, il marito di Luisa Amatucci, l’attrice conosciuta per interpretare Silvia nella soap di Rai3.

La comunità napoletana e il mondo dello spettacolo piangono la scomparsa di Gianni Netti, marito dell’attrice Luisa Amatucci, famosa per il suo ruolo nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”. La notizia è stata confermata attraverso un post che la stessa Amatucci ha pubblicato su Facebook, dove ha esternato il suo dolore suscitando un’ondata di cordoglio e solidarietà nei confronti della sua famiglia.

Il triste annuncio

Nella giornata di ieri, l’attrice Luisa Amatucci, conosciuta come “Silvia” nella soap di Rai3 “Un posto al sole”, ha voluto salutare il marito tramite un post su Instagram. “Ciao amore della mia vita” ha scritto sotto ad uno scatto dell’uomo. Pare inoltre che l’imprenditore lottasse da diverso tempo contro una grave malattia.

Anche il fratello dell’attrice, Stefano Amatucci, ha voluto esternare il suo dolore e rendere omaggio al cognato ricordandolo come una “creatura meravigliosa“. I funerali sono attesi nella giornata di oggi a Napoli.

Anche sui social sono immediatamente arrivati messaggi di cordoglio per la terribile perdita.

Purtroppo è venuto a mancare il marito di Luisa Amatucci 🙁🙁 la nostra Silvia in #Upas Che la terra ti sia lieve… pic.twitter.com/Y2dpeUck4S — Carmen Cotugno 💙 (@CarmyCotugno) February 18, 2024

Chi era Gianni Netti

Gianni Netti, noto imprenditore, era il titolare di una vineria nel cuore di Napoli, apprezzata sia dai cittadini che dai turisti per il suo ambiente accogliente e per la sua ottima selezione di vini. Il locale, oltre ad essere un punto di riferimento per gli amanti del buon vino, era anche un luogo dove Netti dimostrava quotidianamente le sue qualità umane e professionali.

La perdita di Netti ha suscitato commozione anche nel mondo del teatro, ambito in cui aveva lavorato in passato, dimostrando una volta di più il suo eclettismo e la sua capacità di lasciare un segno positivo nella vita delle persone. “Ci lascia così Giovanni Netti. La storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo, che con le sue luci d’artista illuminò“, si legge sulla pagina Facebook “Quartieri spagnoli Napoli”.

Gianni Netti lascia la moglie Luisa, con cui ha condiviso molti anni della sua vita, e due figli, Lorenzo e Giuliana, che hanno avuto modo di esprimere il proprio affetto e ricordo nei confronti del padre attraverso i social.