Rosario Guglielmi di Temptation Island chiarisce il rapporto con Siria Schifi: “Solo un bacio, resto single”.

Rosario Guglielmi torna a parlare della sua vita sentimentale dopo le voci che lo volevano vicino a Siria Schifi. L’ex protagonista di Temptation Island, che nelle ultime settimane era stato fotografato in compagnia della tentatrice, ha deciso di fare chiarezza raccontando la verità sul loro rapporto. Le sue parole, affidate a un’intervista a Lollo Magazine, mettono fine alle indiscrezioni che avevano acceso la curiosità dei fan.

Rosario Guglielmi e Siria Schifi: solo un incontro fugace

Nessuna nuova storia d’amore per Rosario Guglielmi. L’ex concorrente di Temptation Island ha voluto precisare che con Siria Schifi, tentatrice dell’edizione 2024 del docu-reality, non c’è mai stata una relazione.

“Ci siamo sentiti la prima volta l’11 agosto alle 20:40, ero con il mio migliore amico a Rieti. Il giorno dopo ci siamo rivisti a San Benedetto. Abbiamo preso hotel diversi, c’è stato solo un bacio – ma non di quelli importanti e sentimentali – e nulla di fisico” ha raccontato.

Guglielmi ha sottolineato che non c’è mai stata alcuna frequentazione stabile e che resta single, smentendo così le voci che lo volevano già impegnato dopo la rottura con Lucia Ilardo.

Il passato di Rosario e Siria

Siria Schifi, 25 anni, non è nuova al centro dell’attenzione legata a Temptation Island. La giovane, che nella vita gestisce tre case di riposo, in passato aveva avuto un flirt con Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, conosciuto proprio grazie al programma. Anche in quel caso la storia non ebbe un seguito, confermando come il percorso televisivo spesso si concluda con strade separate per i protagonisti.

Alle spalle di Rosario Guglielmi resta la storia complicata con Lucia Ilardo. I due avevano lasciato insieme il villaggio, ma poco dopo il programma emersero retroscena che misero fine al rapporto. Un video inviato da Andrea Marinelli, ex tentatore, rivelava che Lucia aveva incontrato in segreto il ragazzo, tenendo nascosta la vicenda al compagno.

Scoperta la verità, Guglielmi decise di interrompere la relazione, ponendo così un punto definitivo alla loro storia. Oggi, nonostante le voci di nuovi flirt, il giovane conferma di non voler intraprendere alcuna relazione, almeno per il momento.