Se vi svegliate sempre tra le 3 e le 5 del mattino c’è un motivo: il corpo vi sta parlando

Svegliarsi spesso tra le 3 e le 5 del mattino, senza aver messo la sveglia, può avere un significato, o meglio più significati.

Capita spesso e a molte persone, specialmente in determinati periodi, di svegliarsi nella fascia oraria che va dalle 3:00 del mattino alle 5:00. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una situazione transitoria, ma è importante conoscere il significato di questa specie di risveglio programmato e agire di conseguenza.

Svegliarsi tra le 3 e le 5 del mattino: il significato

Soffrire di insonnia è un conto, ma svegliarsi sistematicamente tra le 3 e le 5 del mattino è un’altra cosa. A patto che sia un disturbo transitorio e non vada a influire negativamente sulla quotidianità, non c’è nulla di cui preoccuparsi. In ogni modo, è importante conoscere il significato e provare a riportare il riposo alla normalità.

La scienza ci dice che, da un punto di vista fisiologico, tra le 3 e le 5 del mattino la temperatura corporea raggiunge i livelli più bassi e i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, iniziano naturalmente a salire per preparare il corpo al risveglio. Quindi, in questo arco temporale è normale essere inclini a interruzioni del sonno.

Questo è quanto accade a tutti, ma se capita di svegliarsi spesso in questa fascia oraria bisogna dare un significato diverso. La prima causa potrebbe essere lo stress, che di notte trova terreno fertile per venire a galla. Se si sta vivendo un periodo difficile, tensioni in famiglia o sul lavoro, oppure altri eventi emotivamente complicati, il sonno viene inevitabilmente intaccato.

Dalla psiche ai problemi fisici

Svegliarsi tra le 3 e le 5, però, potrebbe avere anche un altro significato, legato per lo più a problemi che interessano lo stomaco, l’intestino e l’apparato digerente, oppure, secondo la medicina orientale, ai polmoni. Nel primo caso, potreste avere diversi disturbi: dalle intolleranze alimentari al reflusso gastroesofageo, passando per il morbo di Crohn.

Invece, secondo la visione orientale, i polmoni simboleggiano la capacità di lasciar andare e custodiscono emozioni come la tristezza e la malinconia. Pertanto, risvegli frequenti in questa fascia oraria indicano un blocco emotivo, magari legati anche a lutti non elaborati. A prescindere dalla causa, se il problema persiste e influisce negativamente sulle normali attività quotidiane è bene rivolgersi a un medico.