Questa sera a Striscia la notizia tornano le Veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, già al Tg satirico dal 2017 al giugno 2021, per sostituire le due ballerine attuali.

Shaila e Mikaela tornano ancora una volta perché la velina bionda Talisa Jade Ravagnani ha la febbre. Sta bene ed è negativa al Covid, ma in attesa di tornare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci seguirà il programma da casa.

Non è la prima volta che Shaila e Mikaela sostituiscono Talisa e Giulia, infatti qualche tempo fa le due ragazze sono tornate a Striscia perché le colleghe erano entrate in contatto con un positivo al Covid-19.

Ma stasera c’è anche un altro ritorno: tornano a Striscia la notizia i conduttori Gerry Scotti e Francesca Manzini, una coppia molto unita e affiatata, che condurrà la trasmissione fino al prossimo 26 marzo.

