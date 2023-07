Cos’è la Stazione Spaziale Internazionale? Vediamo dove si trova e cosa fanno gli astronauti che lavorano al suo interno.

Da anni, ormai, si sente parlare della Stazione Spaziale Internazionale, ma pochi sanno cos’è nel dettaglio. Va immaginata come un grande ufficio che galleggia nello spazio, con astronauti al suo interno che lavorano e vivono come se fossero sulla terra. Vediamo dove si trova e quali sono i suoi ‘segni particolari’.

Stazione Spaziale Internazionale: cosa è e dove si trova

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un grande laboratorio che si trova nello spazio, costruito a partire dal 1998 con un progetto firmato dall’Europa, dal Giappone, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Canada. Ad oggi, la sua costruzione non è stata ancora ultimata, visto che numerosi scienziati lavorano e continueranno a farlo per renderla perfetta per lo scopo. Quando sarà completata, la Stazione sarà lunga 100 metri e larga 80. Per intenderci, sarà grande quanto un campo da calcio.

Gli astronauti che lavorano all’interno dell’ISS si muovono attorno alla Terra ad un’altezza di 400 chilometri e ad una velocità di 28.000 chilometri l’ora. Questo significa che in soli cinque minuti riescono a spostarsi dalla Spagna alla Germania, coprendo una distanza di 2.300 km.

Cosa fanno gli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale?

All’interno della Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti lavorano come se fossero sulla terra. Vivono al loro interno per tutto l’anno, continuando la costruzione e facendo esperimenti scientifici in assenza di gravità. Le ricerche riguardano molti settori di fondamentale importanza per gli esseri umani: dalla salute alla tutela dell’ambiente, passando per l’energia pulita.

Nello specifico, le indagini fatte sull’ISS sono di tre tipologie: “ricerca che non può essere fatta sulla Terra, ricerca per capire e migliorare la salute degli astronauti e ricerca che sfrutta l’aspetto unico di mandare umani perfettamente in salute e in forma in un ambiente nuovo e stressante“. Quanti vogliono vedere la Stazione Spaziale Internazionale, scoprendo anche dove si trova minuto per minuto, possono collegarsi al sito della Nasa Spot the Station.