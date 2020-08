Tra queste star e i loro figli i rapporti non sarebbero tutti rose e fiori e anzi, molti di loro avrebbero smesso completamente di vedersi.

Mentre la piccola Suri Cruise non vedrebbe suo padre Tom dal 2014 (quando aveva 8 anni), Maddox Jolie-Pitt non avrebbe rapporti con suo padre Brad dal 2016. Come in qualsiasi famiglia le liti tra le star e i loro figli sono piuttosto comuni, e alcune di esse non frequentano più la loro prole da moltissimi anni. Scopriamo quali sono le liti tra le star e i loro figli più famose dello star system.

Le star che non vedono i loro figli

Da anni ormai Tom Cruise non avrebbe alcun rapporto con sua figlia Suri, l’unica nata dal matrimonio con Katie Holmes. Stando a quanto rivelato da Us Weekly sarebbe stata la chiesa di Scientology (di cui l’attore è un fedele seguace) ad allontanare sempre di più Cruise da sua figlia, ma sulla questione mancano conferme.

TOM CRUISE

Sempre secondo Us Weekly Brad Pitt non parlerebbe più con suo figlio Maddox, adottato insieme all’ex moglie Angelina Jolie. Il ragazzo si sarebbe messo in mezzo durante una lite scoppiata tra i due genitori, e la reazione avuta da Pitt in quell’occasione avrebbe fatto calare il gelo sul loro rapporto. Nel corso degli anni – dopo essersi sottoposto a un lungo periodo di disintossicazione per l’alcolismo – Brad Pitt sarebbe riuscito a recuperare i rapporti con la sua ex moglie, ma non quelli col figlio Maddox.

Le liti tra Madonna e i suoi due figli biologici

Anche Madonna ha avuto qualche “problemino” con i suoi figli biologici, Rocco e Lourdes Maria. Oltre alla lunga disputa legale avuta dalla cantante col suo ex marito Guy Ritchie per l’affidamento di Rocco (su cui più volte si sarebbe espresso Rocco stesso, affermando di non voler vivere con sua madre) in un’intervista a Vogue Uk Madonna ha parlato apertamente dei problemi con i suoi due figli biologici, ed è arrivata a dire che l’unico a somigliarle sarebbe suo figlio David (uno dei suoi figli adottivi):

“Quello che David ha è concentrazione e determinazione e sono abbastanza sicura da chi le abbia prese… Lui è il figlio con cui ho più cose in comune. È incredibile, non è vero? Non è mio figlio biologico ma è il solo ad aver ereditato il mio vero Dna”, ha affermando scagliando frecciatine contro Rocco e Lourdes.