Nel Regno Unito compaiono segnali stradali circolari dal bordo verde: qual è il loro significato e perché confondono.

L’apparizione di insoliti segnali stradali verdi nel Regno Unito sta alimentando domande e curiosità tra gli automobilisti europei. Chi guida oltre la Manica può, infatti, imbattersi in cartelli circolari che, a prima vista, ricordano i tradizionali segnali di divieto ed obbligo. Il bordo verde, affiancato da un’indicazione numerica al centro, confonde i guidatori. Ecco qual è il loro reale significato.

Segnali stradali verdi, dove compaiono e perché non sono sanzionabili

Per comprendere il fenomeno bisogna partire da una certezza: nel Codice della strada britannico non esiste alcuna segnaletica ufficiale con bordatura verde.

I cosiddetti green signs non hanno valore prescrittivo e non possono imporre un comportamento obbligatorio o vietato. Nonostante la loro forma ricordi quella dei segnali che regolano velocità e precedenze, il conducente non rischia alcuna multa, qualora proceda oltre il valore indicato, purché rispetti i limiti imposti dalla segnaletica tradizionale.

chiavi auto

In diverse aree urbane del Regno Unito questi cartelli compaiono ai margini della carreggiata, talvolta installati da autorità locali, talvolta affissi da privati che desiderano richiamare l’attenzione su zone particolarmente sensibili.

La colorazione verde, scelta probabilmente per comunicare un messaggio amichevole, invita a considerare l’ambiente circostante senza imporre alcuna regola.

Il significato reale dei green sign

Con i green sign, dunque, si punta ad incoraggiare una guida più prudente nelle aree in cui la compresenza di pedoni, scuole, ospedali e cantieri aumenta il rischio di incidenti.

La cifra riportata al centro del segnale non rappresenta un limite legale, bensì la velocità consigliata per attraversare il tratto in sicurezza. Spesso il valore si attesta sulle 20 miglia orarie, indicazione tipica delle zone residenziali britanniche, dove la mobilità dolce è particolarmente diffusa.

Funzionano o sono ignorati dai guidatori? A questa domanda non c’è risposta, ma sicuramente hanno un fine apprezzabile.