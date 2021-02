Uno spray nasale contro il Coronavirus: in attesa del vaccino è in arrivo entro l’estate uno spray che protegge dal contagio da Covid.

Una nuova arma sta arrivando per contenere la diffusione del contagio da Covid. Ha fatto il suo debutto sul mercato in questi giorni Taffix. Di cosa si tratta? Di uno spray nasale che impedisce ai virus di penetrare la mucosa nasale, grazie a una barriera protettiva che dura per ben cinque ore. A riportare la notizia è La Repubblica. Al momento lo spray è disponibile in alcuni Stati europei, ma dovrebbe arrivare in Italia entro pochi mesi.

Uno spray nasale per proteggersi dal Covid

In attesa di potersi difendere con il vaccino, l’azienda israeliana Nasus Pharma ha pensato di dare alla popolazione un rimedio alternativo per poter prevernire il contagio. Da questa esigenza è nato l’inalatore Taffix, che fornisce un ulteriore livello di protezione, oltre a quello delle mascherine, ed è particolarmente consigliato negli ambienti ad alto rischio, come i mezzi di trasporto.

Spray nasale

Ma come funziona in particolare Taffix? Attraverso il rilascio di una polvere contenente ipromellosa, lo spray in soli 50 secondi riesce a creare uno strato di gel nella mucosa nasale, molto sottile e quindi non fastidioso, che impedisce l’ingresso di minacce esterne. Abbassando il pH della mucosa, inoltre, crea un ambiente più acido, di fatto neutralizzando il virus.

Coronavirus: lo spray nasale arriva in Italia

Quando arriverà in Italia lo spray? Prima di quanto si possa credere. Per il momento è già in commercio in Europa e acquistabile su Amazon, ma nel giro di poche settimane dovrebbe entrare ufficialmente anche nel mercato italiano, diventando reperibile in farmacia.

Una nuova arma contro il Covid, e molto efficace: secondo i test condotti presso l’Università della Virginia è infatti in grado di uccidere il 99% di cellule virali da Sars-Cov2. Il tutto a un prezzo accessibile: circa 15€ per ogni flaconcino da 1000 mg.