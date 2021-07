Mai come oggi, le nozze sono il simbolo di un amore che vuole crescere e resistere al tempo e alle sfide quotidiane della vita.

Per coronare una storia bellissima, è importante organizzare una giornata perfetta, a partire proprio dal look della coppia. Per chi sta cercando un abito da sposa a Milano o a Torino, Sposae è una garanzia: nei due atelier, che nel tempo hanno fatto innamorare tantissimi sposi, ogni stagione nascono piccoli capolavori sartoriali. Dai ricami preziosi ai tessuti, ogni dettaglio è pensato per stupire.

Fonte foto: Sposae S.r.l.

Abiti da sposa a Milano

Tra i più rinomati atelier di abiti da sposa a Milano e provincia, Sposae offre collezioni artigianali che ogni anno si rinnovano, prestando sempre grande attenzione alle nuove tendenze del settore. Il brand ha a cuore tutte le sfumature della femminilità: grazie a una lunga esperienza sul campo, lo staff riesce a tessere legami che non sono solo professionali.

Ogni cliente viene accolta all’interno di una grande famiglia: oltre alle porte dell’atelier, si aprono i cuori di tutto il personale, proprio come a una nuova amica. Nell’atelier di abiti da sposa a Lissone, alle porte di Milano, non c’è solo grande professionalità ed esperienza, ma soprattutto tanta passione per la wedding couture.

La sposa è sempre al centro di tutto, dal momento in cui prende appuntamento sul sito fino a quando ritira il suo vestito. Tutto il servizio è plasmato sui suoi bisogni e desideri, per creare un’esperienza perfetta sotto ogni punto di vista. Nell’accogliente atelier, disposto su tre piani, ci si sente come a casa e il personale esperto e cordiale sa come mettere ogni donna a suo agio.

Da anni punto di riferimento per gli abiti da sposa a Monza e Brianza, Sposae ha saputo conquistare una clientela fedelissima che arriva da tutta la Lombardia e anche oltre. Complice la vicinanza dei mezzi pubblici e la disponibilità di un grande parcheggio, tutto avviene senza stress e ansia. Grazie a oltre 300 modelli a catalogo, trovare l’abito che si adatti perfettamente alla propria silhouette e ai propri desideri è semplice.

Le collezioni sono spettacolari e mostrano uno stile moderno e allo stesso tempo senza tempo, che enfatizza i piccoli particolari, la qualità delle lavorazioni e i tessuti di altissimo livello, come chiffon, pizzo e taffetà. Per completare il look da sposa c’è inoltre una gamma completa di veli, gioielli, scarpe e di tutti gli altri accessori che permettono di aggiungere un tocco speciale all’outfit nuziale.

Abiti da sposa a Torino

L’atelier Sposae del capoluogo piemontese è un’accogliente oasi di tranquillità nel centro della città. Grazie a una nutrita selezione, tra le più ricche e variegate di abiti da sposa a Torino, accoglie le clienti con ogni tipo di modello. Principesco, a sirena, a impero, corto, scivolato: per ogni donna c’è una linea giusta.

Altrettanto importante quanto scegliere il vestito è avere fiducia che sarà sapientemente modificato per apparire perfetto per il giorno del sì. Ecco perché Sposae esegue tutte le modifiche secondo le richieste delle spose, grazie al lavoro di sarte esperte nel loro campo. Sono proprio loro ad assicurare una vestibilità perfetta, per un modello che sia davvero unico nel suo genere e un riflesso della propria personalità.

Che si tratti di aggiungere una cinturina, di cambiare un ricamo colorato o di ricostruire un corpetto o una gonna secondo i propri gusti, Sposae può soddisfare qualsiasi richiesta di modifica. Questo offre alle spose molto di più di una selezione di capi già confezionati: i modelli provati durante il primo appuntamento possono diventare il punto di partenza per una creazione davvero unica, che nessun’altra indosserà.

Così come per l’atelier di abiti da sposa a Milano, anche nello showroom torinese c’è un nutrito reparto outlet. Lì è possibile trovare un abito già pronto a un prezzo speciale: e il bello è che ogni mese ci sono nuovi arrivi, in tutte le taglie e le silhouette. Perché Sposae ha a cuore soprattutto chi cerca un abito da sposa che sappia coniugare qualità e convenienza.