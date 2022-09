Racconto choc di una delle cantanti delle Spice Girls, Mel C, che ha rivelato di aver subito un’aggressione sessuale prima del debutto del gruppo.

Negli anni Novanta le Spice Girls sono state delle vere e proprie icone pop. Il gruppo ha scalato le vette delle classifiche con successi rimasti un evergreen e, nonostante la scissione, le cantati sono ancora ricordate dagli adolescenti dell’epoca. Nelle ultime ore, però, hanno lasciato di stucco le dichiarazioni di Mel C – all’anagrafe Melanie Chisholm – che ha rivelato di essere stata violentata il giorno prima del debutto del gruppo a Istanbul.

Mel C, le dichiarazioni choc sulla violenza subita

Tutto è accaduto la sera prima del concerto a Istanbul per mano di un massaggiatore. Ai tempi, Mel C – la Sporty Spice – decise di non farne parola con nessuno per evitare clamori che avrebbero potuto creare problemi o dissapori.

“Eravamo a Istanbul, abbiamo fatto due spettacoli lì e non avevamo mai fatto un concerto full-length prima – ha ricordato lei nel podcast How To Fail, condotto da Elizabeth Day – .Ovviamente avevamo provato per settimane, accessori, costumi, make-up e tutto ci stava portando verso l’apice di tutto ciò che avevo sempre voluto fare e che avrei sempre voluto essere”.

“Era la vigilia del primo spettacolo delle Spice Girls, quindi mi regalo un massaggio in hotel. Ero in un ambiente in cui ti togli i vestiti insieme a questa persona professionale – ha aggiunto – . Mi ha colpito. Ma ho sepolto l’accaduto. Come fanno molte persone”.

Il ricordo choc di Mel C le è tornato alla memoria quando ha iniziato a scrivere la sua autobiografia e ha deciso di parlarne pubblicamente per essere di aiuto a chi, come lei, ha subito la stessa violenza. “Penso sia davvero importante per me rivelarlo, finalmente affrontarlo ed elaborarlo”, ha concluso.

