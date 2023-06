Mentre continuano le ricerche del sottomarino scomparso, le sonde hanno captato alcuni colpi ritmici che potrebbero condurre ai dispersi.

Le sonde dei soccorritori impegnati nelle ricerche del Titan avrebbero captato alcuni colpi ritmici che potrebbero esser stati prodotti dai 5 sopravvissuti a bordo del sottomarino che, nei giorni scorsi, avrebbero dovuto far visita al relitto del Titanic e poi tornare in un paio d’ore verso casa.

Al momento le ricerche starebbero continuando incessantemente e i media internazionali hanno fatto sapere che le persone a bordo del Titan avranno a disposizione le riserve di ossigeno fino alle 11 di giovedì mattina (ora italiana).

Sottomarino disperso: i colpi captati dalle sonde

Continuano con incessante preoccupazione le ricerche del sottomarino disperso a 3800 metri di profondità nell’oceano Atlantico, e a bordo del quale sarebbero presenti 5 persone.

Le riserve d’aria potranno consentire ai dispersi di sopravvivere solamente fino a giovedì mattina e intanto i soccorritori avrebbero avvertito alcuni feedback acustici che hanno riacceso le speranze di trovare in vita i dispersi. Al momento sulla questione non resta che attendere, e in tanti sperano di avere presto notizie positive in merito alla vicenda.

